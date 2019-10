Probabili formazioni Barcellona Inter/ Quote, Valverde si affida a Suarez e Griezmann

Si accenderà oggi alle ore 21,00 tra le mura del Camp Nou, il big match del secondo turno della fase a gironi di Champions league tra Barcellona ed Inter ed è quindi arrivato ora il momento di prendere in esame anche le probabili formazioni della sfida per il gruppo F. Siamo infatti ben impazienti di vedere i nerazzurri di Conte alla prova del fuoco contro una big del calcio europeo: pure per le probabili formazioni di Barcellona Inter, il tecnico non dovrebbe riservarci alcuna sorpresa, prediligendo quindi schema e giocatori che fino ad oggi gli hanno dato grandi risposte sui campi italiani. Dall’altra parte per Valverde dovrà fare attenzione a scegliere i suoi: il tecnico dei blaugrana infatti per questo match di Champions League non avrà a disposizione alcune pedine importanti come Dembelè e Messi. Andiamo quindi a controllare le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Barcellona Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Prima di esaminare le scelte dei due tecnici, controlliamo anche il pronostico di questo incontro di Champions league, che vede favorito il club di casa al Camp Nou. Per la snai nell’1×2 il successo del Barcellona è infatti stato quotato a 1,60 contro il più elevato 5,25 dell’Inter: il pari vale 4,25.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA INTER

LE MOSSE DI VALVERDE

Per la sfida casalinga di Champions league, Valverde chiaramente non farà a meno del classico 4-3-3, pur dovendo fare i conti con parecchi assenti annunciati per questa sera. Ecco quindi che già in attacco non vedremo Messi, ma il trittico Perez-Suarez-Griezmann, che in settimana è stato titolare contro il Getafe nel match di Liga: per la mediana si faranno invece avanti De Jong e Arthur, con Busquets come al solito in cabina di regia. Nessuna novità o sorpresa poi anche in difesa, dove toccherà a Ter Stegen proteggere lo specchio blaugrana, pur con Neto in panchina. Qui vedremo quindi nello schieramento a 4 Lenglet e Pique al centro, con il duo Junior Firpo-Semedo adibito sulle fasce.

LE SCELTE DI CONTE

Anche Conte non promette sorprese per le probabili formazioni di Barcellona Inter a partire dal modulo, che sarà il classico 3-5-2, sempre visto in questa prima parte della stagione, complice anche una panchina praticamente sempre al completo. Ecco che stasera al Camp Nou vedremo quindi Handanovic posto tra i pali, con di fronte il classico trittico Godin-De Vrij-Skriniar. Non vi sono poi neanche troppi ballottaggi aperti per definire la mediana a 5 dei nerazzurri: al centro infatti pare irrinunciabile Stefano Sensi, protagonista del match contro la Sampdoria e con lui anche Brozovic e Barella. Toccherà quindi a D’Ambrosio ed Asamoah agire ai lati, ma Candreva rimane una buona alternativa. Per l’attacco è poi sempre ballottaggio aperto tra Politano e Alexis Sanchez per fare compagnia dal primo minuto a Lukaku.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piquè, 15 Lenglet, 24 J Firpo; 21 De Jong, 5 Busquets, 8 Arthur, 27 C Perez, 9 Suarez, 17 Griezmann All. Valverde

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 De Vrij, 37 Skriniar; 33 D’Ambrosio, 23 Barella, 77 Brozovic, 12 Sensi, 18 Asamoah; 7 A Sanchez, 9 Lukaku All.Cconte



