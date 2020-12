Probabili formazioni Barcellona Juventus/ Diretta tv, ancora riposo per Messi?

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Barcellona Juventus ci introducono alla partita che, alle ore 21:00 di martedì 8 dicembre, chiude per le due squadre il gruppo G della Champions League 2020-2021. Entrambe proseguono la loro corsa, avendo già guadagnato la qualificazione agli ottavi; i blaugrana, clamorosamente sconfitti a Cadice sabato e in forte in ritardo in campionato, sono quasi certi del primo posto che sarà loro con vittoria, pareggio o sconfitta con un solo gol di margine. Dovrà fare i salti mortali la Juventus, e non è detto che Andrea Pirlo voglia prendersi per forza di cose il primato; i bianconeri potrebbero anche far riposare qualche effettivo per questo match, anche perché hanno speso molto nella rimonta – avvenuta – per vincere il derby della Mole. Aspettiamo comunque che le scelte dei due allenatori siano definitive, per il momento le possiamo solo ipotizzare e allora valutiamole in maniera più approfondita, leggendo insieme le probabili formazioni di Barcellona Juventus.

BARCELLONA JUVENTUS IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Barcellona Juventus sarà la partita trasmessa in diretta tv da Canale 5: dunque sarà un appuntamento in chiaro per tutti, con la possibilità di seguire il match di Champions League anche sul sito Video Mediaset, in mobilità. Resta valida l’alternativa riservata agli abbonati Sky attraverso i canali del decoder satellitare; in questo caso il servizio di diretta streaming video sarà garantito dall’applicazione Sky Go, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS

I DUBBI DI KOEMAN

Nelle probabili formazioni di Barcellona Juventus, Ronald Koeman medita ancora un forte turnover: è successo così nelle ultime due uscite contro il Ferencvaros, martedì chiaramente l’avversario è più probante ma la situazione è ottimale, a differenza di quanto accade nella Liga. Dove al momento è prioritario recuperare: anche a costo di perdere ancora – in casa per di più – e compromettere magari il rapporto già logoro con i tifosi? Da vedere, ma noi possiamo ipotizzare che nel 4-2-3-1 Leo Messi non partirà titolare: sulla trequarti potrebbero essere destinati Griezmann – in posizione centrale – con Trincao a destra e uno tra Pedri e il rientrato Coutinho sull’altro versante, lasciando a Braithwaite (3 gol nelle due partite da titolare) la maglia di prima punta. Ancora, a centrocampo si riposerà Frankie De Jong lasciando il posto ad Alena, il quale potrebbe essere affiancato al grande ex Pjanic che in Champions League sta trovando la sua ideale dimensione. Per quanto riguarda la difesa, Dest e Jordi Alba dovrebbero essere i due esterni; poi, Mingueza e Lenglet si piazzeranno davanti al portiere che potrebbe nuovamente essere Neto, altro ex della sfida.

LE SCELTE DI PIRLO

Pirlo sceglie verosimilmente il 4-3-3 per Barcellona Juventus: un modulo nel quale i sacrificati saranno ancora una volta Dybala e Kulusevski a favore di Morata (che sarà ancora squalificato nella prossima di Serie A) e un Federico Chiesa in forte crescita, piazzato a destra laddove Cristiano Ronaldo partirà largo a sinistra, come preferisce. Il centrocampo è da valutare, ma è verosimile pensare che Arthur Melo – ennesimo ex al Camp Nou – sarà il perno davanti alla difesa, con la conferma di Rabiot e la scelta da operare tra Ramsey e McKennie. Favorito lo statunitense perché il gallese è stato utilizzato più che altro come trequartista; in difesa, davanti a Szczesny che sarà confermato, avremo una coppia centrale come sempre formata da Bonucci e De Ligt, sulle corsie esterne ci aspettiamo Cuadrado e Alex Sandro ma non è da escludere che possano essere utilizzati Danilo e Frabotta, magari non contemporaneamente dal primo minuto ma almeno uno dei due, con staffetta con gli altri laterali nel secondo tempo.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Alena; Trincao, Griezmann, Coutinho; Braithwaite. Allenatore: Ronald Koeman

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot; F. Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



