Probabili formazioni Barcellona Juventus/ Quote, tridente con Chiesa per Pirlo?

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS: CHI GIOCA AL CAMP NOU?

Con le probabili formazioni di Barcellona Juventus ci lanciamo verso la partita che si gioca alle ore 21:00 di martedì 8 dicembre, valida per la sesta giornata nel gruppo G di Champions League 2020-2021. Entrambe le squadre sono già qualificate agli ottavi, e i blaugrana sono anche molto vicini a prendersi il primo posto che farebbe loro evitare le big; vero è anche che Ronald Koeman, sconfitto a Cadice nell’ultimo impegno di campionato, deve dimostrare di poter valere questa panchina e dunque potrebbe comunque coinvolgere qualche titolare giocandosela a viso aperto. Situazione simile a quella di Andrea Pirlo, che viaggia sicuramente meglio ma ha avuto qualche battuta d’arresto di troppo e continua a non convincere sul piano del gioco, come già i suoi predecessori. Anche qui allora è atteso poco turnover anche perché alcune scelte sono obbligate; non resta che vedere come le due squadre saranno disposte sul terreno di gioco, a tale proposito quindi leggiamo insieme le probabili formazioni di Barcellona Juventus aspettando che la partita prenda il via.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha tracciato un pronostico su Barcellona Juventus, per cui andiamo subito a vedere quali siano le quote previste. Il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare una somma corrispondente a 2,10 volte la puntata, per contro il segno 2 che identifica il successo della formazione ospite porta in dote una vincita che ammonta a 3,30 volte la giocata. L’ipotesi del pareggio, regolata come sempre dal segno X, ha un valore pari a 3,60 volte la cifra che avrete deciso di mettere sul piatto.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS

LE SCELTE DI KOEMAN

Leo Messi potrebbe giocare Barcellona Juventus: tenuto a riposo nelle ultime due partite di Champions League, stavolta la Pulce potrebbe essere regolarmente in campo anche perché si tratta di sfidare Cristiano Ronaldo, incrocio saltato all’andata per la positività al Coronavirus del portoghese. Con Leo titolare, vedremmo comunque Braithwaite da prima punta e un potenziale riposo per Griezmann, mandando dunque Trincao e uno tra Pedri e Coutinho a percorrere le corsie esterne; a centrocampo si va verso la conferma di Pjanic in cabina di regia, ma questa volta a dare una mano al bosniaco sarebbe il giovane Alena. In difesa invece Mingueza, anche lui lanciato nelle ultime partite da Koeman; altro giovane che cerca la definitiva maturazione è lo statunitense Sergino Dest, lui a destra con Jordi Alba sull’altro versante con Lenglet a completare la difesa, il portiere titolare potrebbe essere Neto che dunque sarebbe un altro ex sul terreno di gioco del Camp Nou.

GLI 11 DI PIRLO

Andrea Pirlo potrebbe affrontare Barcellona Juventus con il 4-3-1-2, uno dei tanti moduli che ha già utilizzato nel corso della sua avventura bianconera: con questo schieramento, Ramsey e Kulusevski sarebbero in competizione per il ruolo di trequartista alle spalle di Morata e Cristiano Ronaldo, in alternativa Federico Chiesa completerà il tridente. Comunque sarà panchina per Dybala che, salvo scelte tecniche diverse, dovrà nuovamente sostituire lo spagnolo nella prossima di campionato. A centrocampo ci si aspetta che Arthur Melo torni titolare in cabina di regia, rimettendo così piede al Camp Nou nel ruolo di avversario; al suo fianco le due mezzali potrebbero essere Rabiot e McKennie, con lo statunitense che in questo modo sarebbe premiato anche per il gol importante nel derby di sabato. In difesa invece le scelte potrebbero essere obbligate: Demiral non ha recuperato e sarà quindi Bonucci ad affiancare De Ligt come di consueto, ma bisognerà vedere quali saranno i pensieri di Pirlo circa l’importanza di questa partita. Cuadrado e Alex Sandro sono favoriti per giocare come terzini, in porta chiaramente ci sarà Szczesny.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Dest, Mingueza, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, Alena; Trincao, Messi, Coutinho; Braithwaite. Allenatore: Ronald Koeman

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Arthur, Rabiot; F. Chiesa, Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Andrea Pirlo



© RIPRODUZIONE RISERVATA