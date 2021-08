Probabili formazioni Barcellona Juventus/ Ronaldo torna per il Gamper (amichevole)

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA JUVENTUS

Le probabili formazioni di Barcellona Juventus ci permettono di studiare quali potrebbero essere le scelte dei due allenatori per l’amichevole in programma questa sera al Camp Nou ad iniziare dalle ore 21.30 italiane. I bianconeri torneranno infatti in campo per disputare il classico impegno blaugrana del Trofeo Gamper, con la Sampdoria ultima italiana a parteciparvi nel 2016 perdendo per 3 a 2 mentre lo scorso anno i catalani hanno sconfitto l’Elche per 1 a 0. Il Barcellona si presenterà inoltre ufficialmente orfano di Lionel Messi, che proprio nel corso della giornata ha tenuto la conferenza stampa d’addio al club in cui ha giocato e vinto per ventunanni, essendo entrato nella cantera nel 2000 dopo aver lasciato il Newell’s Old Boys in Argentina. Ricordiamo che la Juventus comincerà i propri impegni ufficiali a partire dalla prossima domenica 22 agosto quando debutterà in Serie A allo Stadio Friuli contro l’Udinese mentre il Barcellona sfiderà la Real Sociedad nella prima giornata della Liga il prossimo 15 di agosto.

DIRETTA/ Barcellona Juventus (risultato finale 3-0) streaming tv: la chiude Puig!

BARCELLONA JUVENTUS, CHI SCENDE IN CAMPO PER L’AMICHEVOLE?

Nelle probabili formazioni di Barcellona Juventus non possiamo non sottolineare l’eventualità che le due società parlino non solo di calcio giocato ma pure di calciomercato vista la sessione estiva attualmente in corso. Detto dell’addio di Messi, che potrebbe accasarsi al Paris Saint-Germain, i bianconeri potrebbero portare avanti i discorsi con i blaugrana riguardo al possibile ritorno a Torino di Miralem Pjanic. Il bosniaco non sembra rientrare nei piani del Barça che sta cercando di risparmiare sul tetto ingaggi e lo stesso ex romanista gradirebbe tornare a vestire la maglia della Juventus. A mister Allegri potrebbe far comodo avere ulteriore qualità da aggiungere al proprio centrocampo anche se potrebbe in generale continuare a puntare sui giovani talenti del suo club per l’immediato futuro.

Calciomercato Juventus/ All-in su Locatelli, Pjanic arriva se parte Ramsey

LE SCELTE DI ALLEGRI

I bianconeri del tecnico Allegri si approcciano all’amichevole Barcellona Juventus dopo aver vinto contro il Monza per 2 a 1 conquistando il Trofeo Berlusconi grazie alle reti di Filippo Ranocchia e Kulusevski, D’Alessandro è invece andato a segno per i brianzoli. Per affrontare i catalani i bianconeri punteranno su uno speculare 4-3-3 con Szczesny a difesa della porta e con lui a completare il reparto arretrato ci saranno De Sciglio, De Ligt, Rugani e Pellegrini. In mediana Bentancur, Ramsey e McKennie supporteranno il trio offensivo composto da Kulusevski, Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, con lo spagnolo ed il portoghese che si rivedono dopo le fatiche di Euro 2020. Niente da fare per Dybala, rimasto in Italia per motivi precauzionali ed in merito al modulo da impiegare lo stesso mister Allegri aveva spiegato a Juventus TV: “Ho due curiosità sul fatto che alcuni giocatori possano o meno ricoprire determinati ruoli a metà campo. Ma non ho pensato a un modulo, dipende dalle caratteristiche di chi sceglierò.”

CALCIOMERCATO JUVENTUS/ Pjanic è l’alternativa a Locatelli

BARCELLONA JUVENTUS: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3) – Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Sergi Roberto, Busquets, Riqui Puig; Griezmann, Depay, Braithwaite. Allenatore: Koeman. A disposizione: Peña, Emerson, Umtiti, Piqué, Pjanic, Coutinho, De Jong, Aguero.

JUVENTUS (4-3-3) – Szczesny; De Sciglio, De Ligt, Rugani, Pellegrini; Bentancur, Ramsey, McKennie; Kulusevski, Morata, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Allegri. A disposizione: Perin, Pinsoglio, Cuadrado, Danilo, De Winter, Dragusin, Bonucci, Chiellini, Alex Sandro, Peeters, Ranocchia, Fagioli, Bernardeschi, Chiesa, Soulé, Marques, Felix Correia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA