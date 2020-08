Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Diretta tv, Gattuso recupera Insigne?

Si giocherà solo domani sera alle ore 21.00 tra le mura del Camp Nou, il decisivo match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League che vedrà Barcellona e Napoli, le di cui probabili formazioni sono ora sotto esame. Siamo infatti impazienti di analizzare mosse e dubbi di Setien come di Gattuso per le probabili formazioni di Barcellona Napoli, partita che promette scintille e il cui esito pure non pare affatto scontato, anche se conosciamo bene il valore dei giocatori e il loro stato di forma. Il Barça di Messi, secondo nella Liga 2019-20 tra le mura di casa fa sempre paura, ma gli azzurri, che pur hanno fatto loro la Coppa Italia, saranno domani in campo spavaldi, consci che l’1-1 firmato al San Paolo non li mette in condizioni complicate per la qualificazione al prossimo turno della Champions League. Anzi tale ottimismo sta mettendo in guardia lo stesso Setien, che non vorrà prendersi alcun rischio inutile domani sera, affidandosi solo agli uomini più in forma, evitando la tentazione del turnover. Ma vediamo ora più da vicino quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Barcellona Napoli.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, DOVE SEGUIRE IL MATCH

Ricordiamo a tutti gli appassionati che la partita di Champions League tra Barcellona e Napoli, domani sera sarà visibile in diretta tv su Sky, ai canali Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 252, disponibili per gli abbonati al servizio: sarà garantita dunque anche la visione in diretta streaming video, tramite il noto servizio Sky Go. Aggiungiamo che domani, sempre alle ore 21.00, la sfida per gli ottavi di Coppa sarà visibile in diretta tv anche in chiaro, su Canale 5: diretta streaming video disponibile dunque a tutti, su Mediaset Play.

LE PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

LE MOSSE DI SETIEN

Come abbiamo appena annunciato, per disegnare le probabili formazioni di Barcellona Napoli, Setien non vuole correre alcun rischio vista la posta in palio e il carattere degli avversari: meglio affidarsi domani sera al classico 4-3-3 pieno di titolari. Saranno dunque maglie già consegnare nella difesa del Blaugrana, dove rivedremo Ter Stegen tra i pali e in avanti Semedo e Jordi Alba, con al centro Piquè e l’ormai ristabilito Leglet. A centrocampo poi le mosse sono quasi obbligate, considerando che Vidal e Busquets sono squalificati e Arthur è già “fuggito” in Brasile: nel reparto a tre saranno comunque pronti De Jong, con Sergi Roberto e Rakitic. Nessun dubbio poi anche nel reparto offensivo del Barcellona: imprescindibile domani sera Messi, come anche Luis Suarez e Griezmann, di ritorno dall’ultimo acciacco.

LE SCELTE DI GATTUSO

Pure in casa azzurra sono ben pochi i ballottaggi e i dubbi che si accendono nelle probabili formazioni di Barcellona Napoli, anche alla vigilia del big match. Stabilito il solito e speculare 4-3-3, ecco che in porta Ospina dovrebbe scalzare Meret: davanti al numero 1 saranno pronti Maksimovic e Koulibaly, con posti in corsia i fidati Mario Rui e Di Lorenzo. Nel reparto a centrocampo ecco che però è ballottaggio tra Demme e Lobotka per il ruolo di regista: lo slovacco è al momento appena favorito per la maglia da titolare e senza dubbio vedremo al suo fianco Zielinski e Fabian Ruiz. E’ poi corsa contro il tempo in casa campana per recuperare il capitano Lorenzo Insigne, vittima di una lesione parcellare del tendine dell’adduttore lungo sinistro, riportato nell’ultima sfida di Serie A contro la Lazio. Se il numero 24 non dovesse farcela sarà pronto Lozano, che completerà il tridente con Mertens e Callejon.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): 1 Ter Stegen; 2 Semedo, 3 Piqué, 15 Lenglet, 18 Jordi Alba; 20 Sergi Roberto, 21 F. De Jong, 4 Rakitic; 10 Messi, 9 L. Suarez, 17 Griezmann All. Setien

NAPOLI (4-3-3): 25 Ospina; 22 Di Lorenzo, 19 Maksimovic, 26 Koulibaly, 6 Mario Rui; 8 Fabian Ruiz, 68 Lobotka, 20 Zielinski; 7 Callejón, 14 Mertens, 11 Lozano All. Gattuso



