Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Diretta tv, Mertens alle spalle di Osimhen?

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI: CHI GIOCA AL CAMP NOU?

Grande appuntamento con le probabili formazioni di Barcellona Napoli: alle ore 18:45 di giovedì 17 febbraio si gioca al Camp Nou, sembrerebbe una partita di Champions League e invece è “solo” un playoff di Europa League 2021-2022. Questo perché i blaugrana, squassati dalla crisi economica che si è trasferita sul campo, hanno clamorosamente mancato la qualificazione dal girone di Champions (non riuscendo a battere il Benfica in casa nel match decisivo) e dopo una vita si ritrovano al piano inferiore, anche se con Xavi qualcosa sembra essere migliorata e si intravede se non altro un po’ di luce in fondo al tunnel.

Il Napoli il flop lo aveva fatto lo scorso maggio, non riuscendo a superare il Verona e chiudendo quinto in campionato: delusione tremenda, poi il girone di Europa League è stato superato non senza fatiche (con il secondo posto infatti, dovendo giocare questo turno extra) e il sorteggio è stato pessimo anche se, diciamolo contro questi blaugrana la qualificazione è più che possibile. Aspettando che si scenda in campo, proviamo ora a fare qualche valutazione circa le scelte che saranno operate dai due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Barcellona Napoli.

DIRETTA BARCELLONA NAPOLI STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI EUROPA LEAGUE

La diretta tv di Barcellona Napoli sarà trasmessa soltanto sui canali della televisione satellitare, come del resto tutte le partite di Europa League: dunque si tratterà di un appuntamento riservato agli abbonati, che potranno seguire il match anche con il servizio di diretta streaming video garantito da Sky Go. La mobilità è una possibilità che compete anche a DAZN, altra piattaforma che manda in onda la programmazione di Europa League: potrete in questo caso avvalervi anche di una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI: LE SCELTE DEI MISTER!

I DUBBI DI XAVI

Quello di Xavi è un cantiere aperto: difficilissimo stilare le probabili formazioni di Barcellona Napoli dal lato blaugrana, potrebbe davvero giocare chiunque. Possiamo dire che rispetto al pareggio nel derby contro l’Espanyol qualcosa potrebbe cambiare: in difesa ci sarà Piqué, squalificato per la prossima di Liga, ma con lui si prepara a tornare titolare Eric Garcia mentre sugli esterni potrebbero giocare Mingueza e Jordi Alba. A centrocampo il punto fermo sembra essere Frenkie De Jong; insieme all’olandese, spazio magari ancora a Sergio Busquets e riposo per Pedri, che potrebbe lasciare la maglia a un Nico Gonzalez che a dire il vero con Xavi non ha avuto troppe occasioni di mettersi in mostra. Abbiamo poi il tridente offensivo: qui Aubameyang dovrebbe avere la sua prima maglia da titolare ma potrebbe giocare come esterno, spostando Ousmane Dembélé a destra e con l’inserimento di Luuk De Jong (salvatore della patria nel derby) al centro. Naturalmente Jutglà, Gavi e Ferran Torres restano in ballottaggio per una maglia dal primo minuto…

LE SCELTE DI SPALLETTI

Qualche dubbio in meno ce l’ha Spalletti, che nelle probabili formazioni di Barcellona Napoli deve fare i conti con le assenze: in porta andrà Meret che per una volta sembra favorito su Ospina, poi vedremo la solita linea difensiva con Rrahmani e Koulibaly favoriti su Juan Jesus, sugli esterni leggera possibilità per Malcuit a destra (eventualmente per Di Lorenzo) con Mario Rui che invece percorrerà la fascia mancina. A centrocampo torna titolare Zambo Anguissa: il camerunense reduce dalla Coppa d’Africa dovrebbe fare coppia con Fabian Ruiz, per il ruolo di mediano c’è anche Demme ma è questa la coppia che dovrebbe iniziare l’andata del playoff di Europa League. Nel reparto avanzato mancheranno invece Politano e Lozano: per questo motivo Spalletti dovrebbe far giocare Elmas e Lorenzo Insigne sulle corsie esterne, il sacrificato sarebbe Zielinski che andrebbe inizialmente in panchina a favore di un Mertens sulla trequarti, poi prima punta Osimhen a meno che si scelga Petagna almeno dall’inizio, per poi operare la staffetta nel secondo tempo.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI DI BARCELLONA NAPOLI

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Mingueza, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, Sergio Busquets, F. De Jong; O. Dembélé, L. De Jong, Aubameyang. Allenatore: Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Mertens, L. Insigne; Osimhen. Allenatore: Luciano Spalletti



© RIPRODUZIONE RISERVATA