Probabili formazioni Barcellona Napoli/ Quote, attacco spuntato per Spalletti!

Studiamo le probabili formazioni di Barcellona Napoli, la partita che alle ore 18:45 di giovedì 17 febbraio si gioca per l’andata degli ottavi di Europa League. Una grande sfida: se per il Napoli tutto sommato non è inusuale trovarsi in questa competizione, avendola già giocata più volte in epoca recente senza però aver mai raggiunto la finale, il Barcellona non la conosceva da una vita e deve la sua presenza nel turno intermedio al clamoroso flop nel girone di Champions League, chiuso con appena 2 gol segnati e il terzo posto alle spalle di Bayern e Benfica.

Il Napoli, che si è anche rimesso in corsa per lo scudetto e sta facendo molto bene in questa stagione, il playoff lo deve giocare perché incredibilmente ha perso due volte contro lo Spartak Mosca ed è arrivato secondo nel suo girone di Europa League; adesso però dobbiamo scoprire come i due allenatori potrebbero disporre le due squadre sul terreno di gioco, dunque in attesa che si giochi facciamo una rapida analisi sulle probabili formazioni di Barcellona Napoli.

Per Xavi ovviamente è 4-3-3: il nuovo allenatore blaugrana non avrà a disposizione Depay e Ansu Fati per Barcellona Napoli, e dunque in attacco potrebbe puntare su Luuk De Jong che lo ha salvato nel derby, facendo riposare Ferran Torres e allargando la posizione di Aubameyang, che sarebbe alla prima da titolare con la nuova maglia. A destra potrebbe giocare Ousmane Dembélé; verso la panchina dunque anche il gioiellino Gavi, ma è naturale dovendo fare turnover e avendo comunque tanti effettivi a disposizione. A centrocampo per esempio si candida Nico Gonzalez, che farebbe scalare Pedri verso le seconde linee; Sergio Busquets e Frenkie De Jong potrebbero giocare ancora, in alternativa l’olandese farebbe il regista con Pedri regolarmente in campo. Poi la difesa: ci sarà Piqué che sarà squalificato in campionato, rientra (dalla squalifica) Dani Alves che agirà a destra con Jordi Alba a sinistra, l’altro centrale potrebbe essere Eric Garcia con ter Stegen regolarmente in campo.

Piove sul bagnato per Luciano Spalletti che, già senza Politano e Lozano, per Barcellona Napoli potrebbe perdere anche Osimhen che si è infortunato in allenamento: senza il nigeriano le soluzioni possibili sono due, la prima prevede Petagna da centravanti con Mertens alle sue spalle mentre la seconda ha in Zielinski il trequartista, con Mertens che ovviamente farebbe il riferimento avanzato. Visto l’avversario propendiamo per la seconda ipotesi; sugli esterni offensivi a questo punto le soluzioni sono ridotte all’osso e avremo Elmas e Lorenzo Insigne, il piano B è quello di alzare la posizione di Malcuit che giocherebbe a destra in posizione appunto più avanzata rispetto al naturale ruolo di terzino. Per il resto, avremo una mediana con Zambo Anguissa e Fabian Ruiz favoriti su Demme, e ancora una difesa nella quale Rrahmani e Koulibaly proteggeranno il portiere Meret – che stavolta parte in vantaggio su Ospina – poi spazio a Di Lorenzo e Mario Rui come terzini.

BARCELLONA (4-3-3): ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Eric Garcia, Jordi Alba; Nico Gonzalez, F. De Jong, Pedri; O. Dembélé, L. De Jong, Aubameyang. Allenatore: Xavi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Zambo Anguissa, Fabian Ruiz; Elmas, Zielinski, L. Insigne; Mertens. Allenatore: Luciano Spalletti



