PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI/ Quote, centrocampo decimato per Xavi (Champions League 12 marzo 2024)

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI: GLI ASSENTI

Scopriamo adesso quali siano i giocatori assenti o per lo meno acciaccati, che quindi purtroppo sono ai margini delle probabili formazioni di Barcellona Napoli. Da questo punto di vista, la situazione è sicuramente critica soprattutto per i padroni di casa catalani, perché l’allenatore del Barcellona Xavi deve fare i conti con un bollettino medico piuttosto pesante: cominciamo da Ferran Torres, che è alle prese con un infortunio alla coscia, mentre Frenkie de Jong ha rimediato un infortunio alla caviglia.

La situazione più delicata è senza dubbio a centrocampo, infatti ricordiamo pure che Pedri ha un infortunio alla coscia, mentre per Gavi è finita la stagione a causa della rottura parziale del legamento crociato. Infine, è out pure il terzino Alejandro Balde, a causa di una lacerazione tendinea. Insomma, il Barcellona avrà delle difficoltà delle quali potrebbe approfittare il Napoli di mister Francesco Calzona, che invece arriva in Catalogna con il solo problema legato alle condizioni di Jens Cajuste, che ha rimediato uno stiramento alla coscia. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

BARCELLONA NAPOLI: CHI GIOCA AL CAMP NOU?

Leggiamo le probabili formazioni di Barcellona Napoli per entrare definitivamente nel clima di questa partita che stasera avrà luogo naturalmente per il ritorno degli ottavi di finale della Champions League. Si riparte dal pareggio per 1-1 nella partita d’andata di tre settimane fa al Maradona: con questa base di partenza deve essere considerato favorito il Barcellona di Xavi, che può contare sul ritorno in casa e vuole tornare fra le migliori otto squadre d’Europa dopo alcune stagioni di “vuoto”, anche perché nella Liga la caccia al titolo nazionale è tutta in salita, dovendo inseguire Real Madrid e Girona, per cui è proprio la Champions che potrebbe rendere positiva la stagione dei catalani.

Il Napoli ha poco da perdere, perché un’impresa cambierebbe il sapore di questa stagione e porterebbe gli azzurri per la seconda stagione consecutiva ai quarti di Champions League. Sarebbe ancora più prezioso in un anno che ben poco ha portato al Napoli, già matematicamente detronizzato in campionato, con 31 punti di ritardo dalla capolista Inter a dieci giornate dalla fine. Nelle ultime settimane la situazione è migliorata, ma la classifica è brutta e di conseguenza adesso ogni minimo rallentamento, come il pareggio contro il Torino di venerdì scorso, rischia di essere un macigno nell’inseguimento a un posto in Champions League anche per la prossima stagione. Tutto questo premesso, adesso leggiamo quali siano tutte le ultime notizie circa le probabili formazioni di Barcellona Napoli.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Barcellona Napoli in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa blaugrana partono nettamente favoriti e il segno 1 è quotato a 1,87, mentre poi sono molto simili le quotazioni per il pareggio e per la vittoria del Napoli, perché il segno X varrebbe 3,70 volte la posta in palio e il segno 2 invece arriverebbe a quota 3,90.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI

LE MOSSE DI XAVI

Nelle probabili formazioni di Barcellona Napoli, ecco che Xavi dovrebbe schierare i padroni di casa blaugrana secondo il modulo 4-3-3, ma c’è anche il 4-2-3-1 che sta prendendo quota. Quanto ai titolari, si comincia naturalmente con il portiere Ter Stegen; bisogna tenere conto di un elenco di infortunati piuttosto corposo, di conseguenza ecco poi nella linea della difesa a quattro Koundé, Araujo, Inigo Martinez e Cancelo da destra a sinistra; le defezioni sono più pesanti a centrocampo, dove comunque si può ipotizzare il reparto a tre con Christensen e Fermin Lopez, mentre Gundogan potrebbe essere avanzato sulla trequarti e da lui dipenderà il modulo; in ogni caso, nel reparto offensivo del Barcellona per il resto avremo Yamal a destra, il centravanti Lewandowski ed infine Joao Felix, schierato nei panni dell’ala sinistra.

LE SCELTE DI CALZONA

Sul fronte partenopeo, le probabili formazioni di Barcellona Napoli vedono mister Francesco Calzona che dovrebbe puntare sullo speculare modulo 4-3-3: in porta ecco Meret; davanti a lui, la difesa a quattro si aprirà con capitan Di Lorenzo a destra, poi come centrali ecco Rrahmani e Juan Jesus, infine il terzino sinistro sarà Olivera (ma è in ballottaggio con Mario Rui); il centrocampo sarà a tre uomini e, al fianco di Zambo Anguissa e del regista Lobotka, la terza maglia da titolare dovrebbe andare a Traorè; infine, parliamo naturalmente anche del tridente d’attacco del Napoli, che a destra vede nettamente favorito Politano, mentre il centravanti sarà Osimhen e sulla sinistra spazio a Kvaratskhelia, che è tornato al top della sua condizione.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA NAPOLI: IL TABELLINO

BARCELLONA (4-2-3-1): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo; Christensen, Fermin Lopez; Yamal, Gundogan, Joao Felix; Lewandowski. All. Xavi.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traore; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.











