Probabili formazioni Barcellona Psg/ Diretta tv: Neymar grande assente

Le probabili formazioni di Barcellona Psg ci permettono di presentare la grande sfida di Champions League che andrà in scena domani sera per l’andata degli ottavi di finale. Al Camp Nou una partita stellare che il sorteggio degli ottavi di Champions League ha decretato, anche se non avremo il duello Messi-Neymar, a causa dell’infortunio del basiliano. Il dato paradossale è che il Barcellona nei gironi si era qualificato con ampio anticipo, ma a causa della sconfitta contro la Juventus si è ritrovato secondo, mentre il Psg ha dovuto lottare fino all’ultima giornata ma infine si è preso il primato. Il sorteggio però è stato beffardo per entrambe: buon per noi, che ci godremo uno spettacolo atteso. Scopriamo allora le notizie sulle probabili formazioni di Barcellona Psg alla vigilia della partita.

BARCELLONA PSG IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Barcellona Psg sarà visibile anche in chiaro su Canale 5 e di conseguenza in diretta streaming video gratuitamente per tutti tramite il sito di Sportmediaset, offerta che si va ad aggiungere naturalmente alla proposta di Sky, che trasmetterà l’incontro su Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e in streaming tramite Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PSG

LE SCELTE DI KOEMAN

Le probabili formazioni di Barcellona Psg ci presentano i padroni di casa catalani in piena emergenza difensiva, a causa degli infortuni di Sergi Roberto, Araujo e Piqué, che non saranno certamente del match. L’allenatore olandese del Barcellona Ronald Koeman schiererà così Dest, Umtiti e Lenglet assieme a Jordi Alba nella sua retroguardia decisamente anomala ma frutto della necessità. Procedendo in avanti nel tradizionale modulo 4-3-3 dei blaugrana catalani, ecco che Busquets sarà affiancato da De Jong e Pedri nel terzetto di centrocampo dove dunque il Barcellona non ha problemi di formazione, mentre in attacco ecco logicamente il piatto forte, dal momento che l’intoccabile Messi formerà il tridente dei padroni di casa assieme a Dembélé e Griezmann.

LE MOSSE DI POCHETTINO

Sul fronte francese, le probabili formazioni di Barcellona Psg ci dicono che ci sono problemi anche per il Paris Saint Germain del nuovo allenatore Mauricio Pochettino, che infatti non potrà contare sull’infortunato Neymar, ma anche su Di Maria. In attacco ci sarà così Sarabia assieme a Icardi e Mbappé, reparto comunque eccellente e che la dice lunga sulla profondità della rosa dei parigini nel reparto offensivo, che comprende anche l’azzurro Kean. Buone notizie anche dal portiere Kaylor Navas, che ha recuperato e giocherà, mentre Verratti ha ancora qualche problema e potrebbe non prendere parte alla sfida: a centrocampo è pronto Ander Herrera, pure lui rientrato da poco ma ormai recuperato, mentre è indisponibile anche un altro ex, cioè Rafinha.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All. Koeman.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Mbappé. All. Pochettino.



