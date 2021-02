Probabili formazioni Barcellona Psg/ Quote: emergenza difesa per Koeman

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PSG: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Barcellona Psg ci introducono alla grande sfida di Champions League che andrà in scena stasera naturalmente al Camp Nou per l’andata degli ottavi di finale. Una partita stellare che forse arriva fin troppo presto, ma il sorteggio degli ottavi di Champions League così ha decretato. Mancherà purtroppo il duello Messi-Neymar, a causa dell’infortunio del brasiliano: resta Leo e le tante voci sul suo futuro, magari proprio a Parigi. Il Barcellona nella fase a gironi si era qualificato con ampio anticipo, ma a causa della sconfitta contro la Juventus si è ritrovato secondo, così ha incrociato il Psg, che invece ha dovuto lottare fino all’ultima giornata in un gruppo più ostico, ma nel quale infine si è preso il primato. Sorteggio forse beffardo, ma promessa di spettacolo per gli spettatori neutrali. Scopriamo allora le notizie sulle probabili formazioni di Barcellona Psg a poche ore dal via della partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel fratempo uno sguardo anche al pronostico su Barcellona Psg in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è di conseguenza quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,30 in caso di segno 2 per il colpaccio del Psg e fino a 3,85 volte la posta in palio in caso di pareggio, naturalmente segno X.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA PSG

LE SCELTE DI KOEMAN

Le probabili formazioni di Barcellona Psg ci presentano i padroni di casa catalani in piena emergenza difensiva, che non è d’altronde una novità per l’allenatore olandese dei catalani, Ronald Koeman. A causa degli infortuni di Sergi Roberto, Araujo e Piqué, Koeman dovrebbe affidarsi a Dest, Umtiti e Lenglet assieme a Jordi Alba in una retroguardia che per il Barcellona è all’insegna della necessità. Tradizionale modulo 4-3-3 per i blaugrana catalani, ecco allora che a centrocampo Busquets sarà affiancato da De Jong e Pedri nel terzetto che invece possiamo definire sostanzialmente titolare, così come nel tridente d’attacco che è logicamente il piatto forte, dal momento che avremo naturalmente Messi ed insieme a lui anche Dembélé e Griezmann.

LE MOSSE DI POCHETTINO

Sul fronte francese, le probabili formazioni di Barcellona Psg ci dicono che ci sono problemi anche per il nuovo allenatore Mauricio Pochettino, che infatti non potrà contare sull’infortunato Neymar, ma anche su Di Maria. Problemi irreparabili per il Paris Saint Germain? No, perché in attacco ci sarà Sarabia assieme a Icardi e Mbappé, reparto comunque eccellente e che illustra meglio di ogni commento la profondità della rosa dei parigini nel reparto offensivo. Buone notizie anche dal portiere Kaylor Navas, che ha recuperato e giocherà, protetto da una retroguardia a quattro formata dall’azzurro Florenzi e poi Marquinhos, Kimpembe e Kurzawa. Qualche problema in più a centrocampo – vedi gli acciacchi di Verratti -, dove i titolari del Psg dovrebbero dunque essere Gueye, Paredes ed Herrera.

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; de Jong, Busquets, Pedri; Dembélé, Messi, Griezmann. All. Koeman.

PSG (4-3-3): Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Mbappé. All. Pochettino.



© RIPRODUZIONE RISERVATA