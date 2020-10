Probabili formazioni Barcellona Real Madrid/ Quote: chi gioca il Clasico?

Barcellona Real Madrid si gioca alle ore 16.00, quando le due formazioni scenderanno in campo allo stadio Camp Nou per dare vita a un Clasico piuttosto triste, innanzitutto perché si giocherà a porte chiuse causa Covid, poi perché il momento non è dei migliori per Barcellona e Real Madrid. Per i catalani hanno un peso enorme le polemiche fuori dal campo con clamorosa spaccatura tra squadra e dirigenza, con appena 7 punti in classifica (sia pure con due partite giocate in meno) e la buona notizia solo della vittoria al debutto in Champions League contro il Ferencvaros. Per il Real Madrid nemmeno quello, perché i Blancos hanno perso in casa contro lo Shakhtar Donetsk aggravando una situazione già difficile. Per tutti questi motivi però il Clasico sarà ancora più vibrante: andiamo allora a scoprire le ultime notizie circa le probabili formazioni di Barcellona Real Madrid.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche alle quote per il pronostico su Barcellona Real Madrid, che vede i padroni di casa favoriti: il segno 1 infatti è quotato a 1,95, mentre poi si sale a quote molto simili per il pareggio (segno X a 3,75) e per la vittoria del Real Madrid, con il segno 2 proposto a 3,65.

PROBABILI FORMAZIONI BARCELLONA REAL MADRID

LE MOSSE DI KOEMAN

Nelle probabili formazioni di Barcellona Real Madrid ecco che l’allenatore blaugrana Koeman dovrebbe schierare i catalani secondo il modulo 4-2-3-1 andando sul sicuro quanto ai titolari. Causa l’assenza di Ter Stegen, in porta per il Barcellona ci sarà Neto; assente pure Umtiti, ecco quindi che la linea di difesa a quattro dovrebbe essere formata da destra a sinistra da Sergi Roberto, Piquè, Lenglet e Jordi Alba; nella coppia in mediana invece attendiamo titolari Busquets e De Jong; infine arriviamo al reparto offensivo, dove troveremo sulla trequarti Griezmann, Coutinho e Ansu Fati che agiranno alle spalle di Messi.

LE SCELTE DI ZIDANE

Qualche assente in più per Zinedine Zidane, che naturalmente va sul sicuro per quanto riguarda le probabili formazioni di Barcellona Real Madrid, schierando gli ospiti secondo il modulo 4-3-3 con questi probabili titolari: Courtois in porta; difesa a quattro formata da Nacho, Varane, Sergio Ramos (assenza pesantissima mercoledì in Champions League) e Mendy; a centrocampo il terzetto ormai classico da diversi anni con Modric, Casemiro e Kroos; in attacco infine il tridente dovrebbe vedere in campo Asensio, Benzema e Vinicius. A due anni di distanza, possiamo dire che là davanti il vuoto lasciato da CR7 si faccia ancora sentire al Real Madrid…

IL TABELLINO

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Piquè, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong; Griezmann, Coutinho, Ansu Fati; Messi. All. Koeman.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Nacho, Varane, Sergio Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Asensio, Benzema, Vinicius. All. Zidane.



