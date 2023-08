Probabili formazioni Bari Palermo/ Quote: chi gioca l’anticipo? (Serie B, oggi 18 agosto)

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO: CHI GIOCA STASERA?

Le probabili formazioni di Bari Palermo ci presentano l’affascinante anticipo che questa sera allo stadio San Nicola apriranno la prima giornata e di conseguenza l’intero campionato di Serie B. Oggi venerdì 18 agosto parte quindi una nuova avventura per i cadetti e subito in copertina ci saranno due delle piazze più importanti, a cominciare dal Bari di Michele Mignani che a giugno è arrivato davvero a un passo dalla promozione. Guai però a pensare a quella beffa, adesso bisogna voltare pagina, anche rispetto alla delusione dell’eliminazione dalla Coppa Italia con netta sconfitta casalinga contro il Parma.

DIRETTA/ Cagliari Palermo (risultato finale 2-1): decide Di Pardo! (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

Anche il Palermo di mister Eugenio Corini è già uscito dalla Coppa Italia, ma in questo caso la sconfitta di misura sul campo del Cagliari ha fornito anche informazioni positive sui rosanero siciliani in vista di un campionato che dovrà vedere il Palermo lottare fino in fondo per la sospirata promozione in Serie A, obiettivo condiviso quindi dalle due big del nostro Sud. Si inizia subito con un big-match, andiamo allora a scoprire tutte le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bari Palermo.

DIRETTA/ Bari Parma (risultato finale 0-3) video Italia 1: galletti ko! (Coppa Italia, 12 agosto 2023)

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bari Palermo secondo le quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti, ma di poco: il segno 1 infatti è quotato a 2,60, mentre in caso di segno 2 ecco che la quotazione è pari a 2,80. L’ipotesi più remunerativa sarebbe quindi un pareggio, dal momento che il segno X varrebbe 3,10 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO

LE SCELTE DI MIGNANI

Le probabili formazioni di Bari Palermo vedono l’allenatore dei pugliesi Michele Mignani che recupera alcuni acciaccati e dovrebbe quindi proporre il seguente modulo 4-3-1-2, con questi possibili titolari dal primo minuto: in porta Brenno che ha superato i suoi problemi; davanti a lui, la difesa a quattro del Bari dovrebbe essere formata da Dorval, Di Cesare, Vicari e Ricci; a centrocampo invece ci aspettiamo Maita, Maiello e Bellomo nel trio di titolari; quanto al reparto offensivo dei galletti pugliesi, ecco Menez come trequartista alle spalle dei due attaccanti Nasti e Diaw, l’ultimo arrivato ma già pronto per giocare.

Diretta/ Bologna Palermo (risultato finale 2-2): pareggia Soleri! (oggi 22 luglio 2023)

LE MOSSE DI CORINI

Il modulo dovrebbe invece essere un 4-3-3 per mister Eugenio Corini sul fronte siciliano delle probabili formazioni di Bari Palermo. Quanto ai possibili undici giocatori titolari, con la rosa praticamente al completo (è fuori solamente Giuseppe Aurelio) a disposizione, ecco innanzitutto Pigliacelli in porta; davanti a lui, i quattro difensori Mateju, Lucioni, Marconi e Ceccaroni; a centrocampo dovremmo invece vedere per il Palermo dal primo minuto il terzetto formato da Vasic, Stulac e Gomes; infine, ipotizziamo come titolari Insigne, il centravanti Brunori e Di Mariano nel tridente d’attacco dei rosanero.

PROBABILI FORMAZIONI BARI PALERMO: IL TABELLINO

BARI (4-3-1-2): Brenno; Dorval, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Maiello, Bellomo; Menez; Nasti, Diaw. All. Mignani.

PALERMO (4-3-3): Pigliacelli; Mateju, Lucioni, Marconi, Ceccaroni; Vasic, Stulac, Gomes; Insigne, Brunori, Di Mariano. All. Corini.











© RIPRODUZIONE RISERVATA