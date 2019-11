Probabili formazioni Basaksehir Roma/ Diretta tv: Fonseca senza Spinazzola e Florenzi

Solo domani sera alle ore 18.55 presso lo stadio Basaksehir Terim di Istanbul avrà inizio la partita tra Basaksehir e Roma: studiamone le probabili formazioni, in vista della quinta giornata del girone J dell’Europa league. Siamo infatti davvero impazienti di rivedere in campo gli uomini di Fonseca, che non possono permettersi di abbassare la guardia in questa trasferta turca: anzi a dir il vero domani i giallorossi rischiano tantissimo contro l’inattesa capolista del girone, specie dopo anche il KO subito contro il Monchengladbach nel turno precedente. Fonseca dunque, ma come il suo collega Buruk, al netto degli assenti dovrà fare molta attenzione a fissare le probabili formazioni di Basaksehir Roma: vediamo quali saranno le loro mosse.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV, COME SEGUIRE IL MATCH

La diretta tv di Basaksehir Roma sarà garantita dalla televisione satellitare, che la trasmetterà sul canale Sky Sport Uno (tutti gli abbonati lo trovano al numero 201 del loro decoder). In assenza di un televisore potrete avvalervi come sempre dell’applicazione Sky Go per seguire questa partita in diretta streaming video, il servizio non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

LE PROBABILI FORMAZIONI BASAKSEHIR ROMA

LE MOSSE DI BURUK

Per le probabili formazioni di Basaksehir Roma, il tecnico Buruk pare avere le idee chiare, anche se va detto che nell’ultimo periodo abbia cambiato un po’ i soliti schemi. Domani sera però di fronte al pubblico di casa l’allenatore dei turchi avrebbe di nuovo puntare sul 4-3-3 pieno di volti noti, ma dove anche potrebbero non mancare le novità. Ecco quindi che domani in attacco vedremo ancora dal primo minuto il trittico Visca-Crivelli-Guldbrandsen, che pure ha già fatto male in Champions league, mentre per la mediana si fanno avanti Okenchukwu, Topal e Ozcan. Mosse certe anche per la difesa del basaksehir con il volto noto Skrtel al centro del reparto con Ponck, mentre Caicara e Clicjy saranno in fascia.

LE SCELTE DI FONSECA

Benchè l’infermeria a Trigoria non sia ancora a vuota e anzi non siano poche le situazioni in bilico, ecco che per le probabili formazioni di Basaksehir Roma il tecnico Fonseca pare avere le idee abbastanza chiare per completare il 4-2-3-1. Ecco che già in difesa potrebbero ritornare il campo alcuni volti noti delle Coppe come Santon e Fazio e Juan Jesus, a cui farà compagnia per forza di cose Kolarov, visto che sia Spinazzola che Florenzi sono indisponibili. Per la mediana si faranno invece avanti Veretout e Diawara, come già visto contro il Brescia, mentre per la mediana ci sarà spazio per Zaniolo (anche se Pellegrini rimane a disposizione). In avanti infatti non potremmo non dare una maglia da titolare a Under, ex del match, che farà compagnia a Kluivert sull’esterno (anche se Perotti scalpita), mentre Edin Dzeko è il titolare in attacco

IL TABELLINO

BASAKSEHIR (4-3-3) 34 Gunok; 80 Junior Caicara, 37 Skrtel, 26 Ponck, 3 Clichy; 44 Okenchukwu, 5 Topal, 41 Ozcan; 7 Visca, 37 Crivelli, 9 Guldbrandsen All. Buruk

ROMA (4-2-3-1): 13 P Lopez; 11 Kolarov, 20 Fazio, 5 Juan Jesus, 18 Santon; 21 Veretout, 42 Diawara; 99 Kluivert, 22 Zaniolo, 17 Under, ​9 Dzeko. All. Fonseca



