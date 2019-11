Probabili formazioni Basaksehir Roma/ Quote, gioca Cengiz Under? (Europa League)

Nelle probabili formazioni di Basaksehir Roma andiamo a studiare le mosse che i due allenatori effettueranno per la partita che si gioca alle ore 18:55 di giovedì 28 novembre, per la quinta giornata nel gruppo J di Europa League 2019-2020. La squadra giallorossa ci arriva come terza in classifica, dopo aver ottenuto un solo punto contro il Borussia Monchengladbach e subendo due gol beffardi in pieno recupero; a questo punto dovrà vincere in Turchia per sorpassare la capolista del girone e, a quel punto, essere ancora padrona del suo destino nell’ultimo turno. Per contro alla squadra di Istanbul, che all’andata aveva incassato quattro gol all’Olimpico, il pareggio sarebbe utile ma non chiuderebbe del tutto il discorso; dunque entrambe le squadre cercano la vittoria, ora vediamo in che modo gli allenatori disporranno i loro giocatori sul terreno di gioco analizzando le probabili formazioni di Basaksehir Roma.

Il pronostico che l’agenzia di scommesse Snai ha fornito per Basaksehir Roma indicano nella squadra giallorossa la favorita: il segno 2 per la sua vittoria vi permetterebbe di guadagnare 1,95 volte quanto puntato con questo bookmaker, contro il valore di 3,55 volte la puntata che è stato posto sul segno 1 per il successo interno dei turchi. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,70 volte la vostra giocata.

Okan Buruk si dovrebbe disporre con il 4-3-3 per Basaksehir Roma: in porta va Gunok, l’ex Liverpool Skrtel sarà il leader della difesa avendo al suo fianco Ponck mentre avremo due terzini di esperienza come Junior Caiçara e soprattutto Clichy. Anche a centrocampo si punta sugli anni trascorsi in Europa con Mehmet Topal che si posiziona da perno centrale e impostatore della manovra; ai suoi lati il turco avrà presumibilmente Okenchukwu e Ozcan ad agire come mezzali. In attacco attenzione soprattutto a Visca, un esterno che sa vedere molto bene la porta, e al francese Crivelli che sta vivendo la stagione della consacrazione ed è reduce da una doppietta nell’ultima giornata di Europa League. Il capocannoniere della squadra sarà il principale riferimento offensivo; a sinistra invece dovrebbe agire Gulbrandsen, lui pure con trascorsi in questa competizione.

Paulo Fonseca dovrebbe ragionevolmente fare un po’ di turnover per Basaksehir Roma, a cominciare dalla difesa dove sia Gianluca Mancini che Smalling potrebbero riposare; a conti fatti però ci aspettiamo che almeno l’inglese sia titolare per affiancare Federico Fazio o Juan Jesus, mentre sugli esterni sia Spinazzola che Florenzi sono out e dunque bisognerà puntare su Santon ad occupare la corsia destra e naturalmente Kolarov sull’altro versante. In mediana dunque ecco Veretout e Amadou Diawara, ma attenzione a Lorenzo Pellegrini: il ragazzo del vivaio è rientrato e potrebbe agire anche sulla trequarti, prendendo posto in posizione centrale con Zaniolo ad agire sulla corsia. L’ex di giornata Cengiz Under si prepara ad avere una maglia come esterno, dovendo vincere la concorrenza di Justin Kluivert; davanti ci sarà Edin Dzeko, tornato al gol in campionato.

BASAKSEHIR (4-3-3): Gunok; Junior Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy; Okenchukwu, Mehmet Topal, Ozçan; Visca, Crivelli, Gulbrandsen

Allenatore: Okan Buruk

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, F. Fazio, Smalling, Kolarov; Veretout, A. Diawara; Cengiz Under, Lo. Pellegrini, Zaniolo; Dzeko

Allenatore: Paulo Fonseca



