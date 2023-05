PROBABILI FORMAZIONI BASILEA FIORENTINA/ Quote, Arthur Cabral torna al St. Jakob

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA FIORENTINA: IL GRANDE EX

C’è naturalmente Arthur Cabral in copertina nelle probabili formazioni di Basilea Fiorentina: stiamo parlando infatti dell’ex di questa semifinale di Conference League. Nel gennaio di un anno fa la Viola lo aveva acquistato come rimpiazzo di Dusan Vlahovic, trasferitosi alla Juventus: Cabral arrivava da due stagioni e mezza nel Basilea – che lo aveva pescato nel Palmeiras – dove aveva segnato a raffica, nello specifico 46 gol in 77 partite di campionato, 13 in 12 gare di Conference League e un totale di 65 marcature con i renani. L’impatto con la nostra Serie A è stato tutt’altro che positivo: spesso partendo dalla panchina, Cabral ha chiuso i primi sei mesi con 2 gol in 14 apparizioni.

In questa stagione invece ha segnato 7 volte in campionato, 8 in Conference League e una in Coppa Italia: fanno 16 gol in 41 partite, certo non si tratta ancora di un bottino da grandissimo attaccante ma sicuramente il rendimento di Cabral è cresciuto nel tempo, ora dopo aver realizzato un gol comunque importante nella semifinale di andata il brasiliano spera di trascinare la sua Fiorentina alla finale di Conference League, vedremo dunque come si comporterà questa sera in quello che per due anni e mezzo è stato il suo stadio… (agg. di Claudio Franceschini)

BASILEA FIORENTINA: CHI GIOCA AL ST. JAKOB?

L’analisi delle probabili formazioni di Basilea Fiorentina ci porta a parlare della partita che si gioca al St. Jakob Park, alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio: ritorno della semifinale di Conference League 2022-2023, e Fiorentina che per la prima volta nella doppia sfida è chiamata alla rimonta, avendo perso 2-1 al Franchi. Una sconfitta maturata nei minuti di recupero, e che ci ha detto in realtà del grande equilibrio tra queste due squadre; tuttavia il Basilea parte in vantaggio e questo è certamente un dato di cui tener conto, anche per l’approccio alla partita.

La Fiorentina comunque si è rilanciata in campionato, battendo l’Udinese al Franchi e continuando a inseguire l’ottavo posto che potrebbe portare a una qualificazione bis in Conference League; la semifinale di questa sera però è chiaramente l’obiettivo principale e allora vedremo quello che succederà, aspettando che si giochi proviamo a fare qualche rapida considerazione sulle scelte che verranno operate dai due allenatori sul terreno dei St. Jakob Park, leggendo insieme le probabili formazioni di Basilea Fiorentina.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Basilea Fiorentina possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di ritorno in Conference League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 4,25 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,90 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 1,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA FIORENTINA

LE SCELTE DI VOGEL

Heiko Vogel dovrebbe giocare con il 3-5-2: Basilea Fiorentina potrebbe presentare in campo una formazione elvetica molto simile a quella che ha disputato il match di andata, anche perché in campionato (clamoroso 1-6 contro il San Gallo) il tecnico ha fatto parecchio turnover. In difesa dunque rivedremo la linea composta da Lang, Adams e Pelmard che si piazza a protezione del portiere Hitz; a centrocampo rientrano sia Burger che Taulant Xhaka, entrambi squalificati in Super League, e saranno loro a occuparsi del settore nevralgico con due laterali che dovrebbero essere Dan Ndoye a destra e Calafiori a sinistra, a completare la zona mediana sarà come sempre Andy Diouf che è stato titolare anche domenica. Non ci sono troppi dubbi riguardo i due davanti, o meglio: a giocarsi i posti nella semifinale di ritorno in Conference League sono Amdouni, Augustin e Zeqiri ma i primi due partono in vantaggio rispetto al terzo concorrente.

I DUBBI DI ITALIANO

È certamente Vincenzo Italiano ad avere più dubbi per Basilea Fiorentina, anche perché deve recuperare lo svantaggio: il tecnico viola punta su un 4-3-3 elastico che come sappiamo può diventare 4-2-3-1, al momento sembra che i punti di domanda principali siano soprattutto due. A centrocampo, ovvero nel ruolo di mezzala offensiva con compiti di avanzare il raggio d’azione, il testa a testa è tra Bonaventura e Barak e possiamo dire che l’ex di Atalanta e Milan parta favorito; in difesa invece Milenkovic si gioca il posto con Martinez Quarta e qui è davvero complicato ipotizzare realmente chi giocherebbe al fianco di Igor, che alla fine potrebbe anche essere l’uomo destinato alla panchina. In porta torna Pietro Terracciano, sugli esterni bassi Dodò e Biraghi partono favoriti ma per la fascia destra attenzione a Venuti; Sofyan Amrabat sarà il regista con Mandragora a completare la linea di centrocampo, davanti ci aspettiamo sia Arthur Cabral che Nico Gonzalez e dunque il terzo giocatore del tridente dovrebbe essere Ikoné.

PROBABILI FORMAZIONI BASILEA FIORENTINA: IL TABELLINO

BASILEA (3-5-2): Hitz; Lang, Adams, Pelmard; D. Ndoye, A. Diouf, Burger, T. Xhaka, Calafiori; Amdouni, Augustin. Allenatore: Heiko Vogel

FIORENTINA (4-3-3): P. Terracciano; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, S. Amrabat, Bonaventura; Ikoné, A. Cabral, Nico Gonzalez. Allenatore: Vincenzo Italiano











