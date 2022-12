Probabili formazioni Bastia Fiorentina/ Diretta tv: chi giocherà in Corsica?

PROBABILI FORMAZIONI BASTIA FIORENTINA: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni Bastia Fiorentina ci consentono di presentare la partita amichevole che i viola giocheranno domani pomeriggio presso lo stadio Armand Cesari della città della Corsica. Per la Fiorentina è un nuovo test invernale nel corso della pausa dei campionati in occasione dei Mondiali; la squadra gigliata sta lavorando sostanzialmente a ranghi compatti e ha fissato un calendario piuttosto interessante, tanto che pochi giorni fa in Romania ha vinto un triangolare contro il Borussia Dortmund e i padroni di casa del Rapid Bucarest.

Il Bastia milita nella Ligue 2 francese e si trova vicino alla zona retrocessione, quindi dovrebbe essere un ostacolo sulla carta più abbordabile, ma nell’amichevole più che il risultato conterà il modo in cui la squadra di Vincenzo Italiano affronterà un nuovo impegno ravvicinato al precedente (e ben lontano geograficamente), per prepararsi alla ripresa delle attività ufficiali. Tutto questo premesso, analizziamo le notizie alla vigilia a proposito delle probabili formazioni di Bastia Fiorentina.

DIRETTA BASTIA FIORENTINA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Nel frattempo ricordiamo che la diretta tv di Bastia Fiorentina non dovrebbe essere trasmessa sui canali della nostra televisione, salvo variazioni di palinsesto nemmeno in diretta streaming video. Tifosi e appassionati potranno comunque avere informazioni utili sulla partita consultando il sito Internet e le pagine ufficiali sui social network della Fiorentina.

PROBABILI FORMAZIONI BASTIA FIORENTINA

LE SCELTE DI BROUARD

Régis Brouard per le probabili formazioni di Bastia Fiorentina dovrebbe scegliere un modulo 3-4-3, possiamo ipotizzare (con tutte le incertezze legate a un’amichevole) una difesa comandata da capitan Guidi, con Sainasi e Ndiaye ai suoi lati e davanti al portiere Placide. Nel cuore della mediana ecco Kaiboué e Ducrocq, mentre i due laterali potrebbero essere Van Den Kerkhof sulla corsia destra e Tavares sull’altro versante. Abbiamo poi il tridente offensivo del Bastia: qui i possibili ballottaggi sono Alfarela-Santelli per il ruolo di prima punta, Camara-Robic a destra e Salles Lamonge-Schur come ala sinistra, naturalmente chi non partirà dall’inizio potrà subentrare in corso d’opera.

LE MOSSE DI ITALIANO

Le probabili formazioni di Bastia Fiorentina ci propongono le stesse accortezze per quanto riguarda le scelte di Vincenzo Italiano: i viola si dispongono teoricamente con un 4-2-3-1 nel quale Gollini si gioca il posto in porta con Terracciano, in mezzo alla difesa ecco Martinez Quarta e Igor mentre Venuti e Ranieri sono nomi validi come terzini, dove però Dodò e Biraghi potrebbero venire regolarmente impiegati per riabituarsi ai 90 minuti. Il centrocampo sarà privo di Amrabat, che potrebbe essere sostituito da Maleh a fare coppia con Mandragora, ma occhio a Bonaventura, Duncan e anche al giovane Bianco. In attacco Ikoné, Kouamé e Saponara si giocano le due maglie come esterni, con l’ivoriano che può giocare anche come centravanti; sulla trequarti in posizione centrale ecco Barak, mentre Cabral dovrebbe inizialmente avere spazio come prima punta.

PROBABILI FORMAZIONI BASTIA FIORENTINA: IL TABELLINO

BASTIA (3-4-3): Placide; Sainati, Guidi, A. Ndiaye; Van Den Kerkhof, Kaiboué, Ducrocq, D. Tavares; M. Camara, Alfarela, Salles-Lamonge. All. Brouard.

FIORENTINA (4-2-3-1): Gollini; Dodò, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Mandragora, Maleh; Ikoné, Barak, Kouamé; A. Cabral. All. Italiano.











