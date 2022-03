Probabili formazioni Bayer Leverkusen Atalanta/ Diretta tv, tornano De Roon e Freuler

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA: CHI GIOCA ALLA BAYARENA?

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta ci conducono a parlare del ritorno degli ottavi di Europa League 2021-2022: si gioca alle ore 18:45 di giovedì 17 marzo presso la BayArena, e si riparte dalla vittoria che la Dea ha timbrato a Bergamo in maniera spettacolare ma anche di misura. Al Gewssis Stadium è finita 3-2, e questo è un risultato assolutamente in bilico e che ovviamente crea problemi all’Atalanta, anche se la cancellazione del valore doppio sui gol in trasferta in questo caso dà una grossa mano alla squadra di Gian Piero Gasperini.

DIRETTA/ Atalanta Genoa (risultato finale 0-0) video: posta in palio divisa

Per di più il Bayer Leverkusen ha perso per la stagione uno dei suoi giocatori chiave e soprattutto nell’ultima di campionato è caduto a sorpresa contro il Colonia, in questo stadio, complicandosi la vita per la qualificazione alla prossima Champions League che, dal lato degli orobici, è sempre più lontana dopo il pareggio casalingo contro il Genoa. Ora, mentre aspettiamo che sia giovedì sera per assistere alla partita, proviamo a valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta.

DIRETTA/ Roma Atalanta Primavera (risultato finale 2-1): gol di Cherubini e Rocchetti

DIRETTA BAYER LEVERKUSEN ATALANTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayer Leverkusen Atalanta sarà su Sky Sport Uno (e Sky Sport 253, qui con pacchetto Calcio) e dunque riservata agli abbonati alla televisione satellitare, perché per il ritorno degli ottavi di Europa League non è prevista la trasmissione in chiaro della partita. Come sempre sarà disponibile il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go (che non comporta costi aggiuntivi), mentre l’alternativa riguarda la piattaforma DAZN, anche in questo caso sarà una visione in mobilità che sarà concessa ai clienti di questo broadcaster.

DIRETTA/ Atalanta Bayer Leverkusen (risultato finale 3-2): vittoria che va stretta

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

GLI 11 DI SEOANE

Il giocatore chiave che Gerardo Seoane ha perso è Florian Wirtz: rottura del legamento crociato e addio stagione, tegola pesantissima per le Aspirine che in Bayer Leverkusen Atalanta sperano almeno di ritrovare Schick, ma in realtà davanti dovrebbero partire con uno tra Azmoun e Alario con il supporto di Moussa Diaby, sicuro titolare sulla trequarti, e verosimilmente Adli che occuperà l’altra corsia. A questo punto, sulla trequarti può avanzare Demirbay con l’inserimento di Palacios a fare reparto in mezzo con Aranguiz, ma c’è anche l’alternativa che vuole Azmoun agire alle spalle di Alario; più difficile questa ipotesi perché in entrambi i casi stiamo parlando di prime punte, ma si vedrà e intanto bisogna ricordare che il Bayer Leverkusen deve anche rinunciare al veterano Bellarabi. In difesa invece Tah e Tapsoba dovrebbero essere i due centrali schierati davanti al portiere finlandese Hradecky; da valutare Kossounou che potrebbe avere una maglia, sugli esterni invece possibile spazio a Frimpong, confermato su Fosu-Mensah, e Bakker come terzino sinistro.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per Bayer Leverkusen Atalanta Gasperini cambia qualcosa rispetto allo scialbo pareggio di domenica. In porta torna Musso, in difesa invece rivedremo sicuramente Rafa Toloi mentre balla la posizione di Demiral, che è in ballottaggio con Palomino e Djimsiti e potrebbe effettivamente prendere il posto dell’argentino. A centrocampo invece tornano Freuler e De Roon: il primo è rimasto in panchina per 90 minuti contro il Genoa, il secondo non era nemmeno convocabile perché squalificato. Saranno loro a formare la cerniera centrale, sugli esterni invece tutto porta a pensare che i titolari in Europa League saranno Hateboer e Zappacosta come già una settimana fa. Davanti, è un terno al lotto: visto il vantaggio da difendere può anche essere che Gasperini voglia puntare sul finto centravanti, e allora in questo caso avremmo Boga titolare con Malinovskyi e presumibilmente Pessina alle sue spalle, ma certo nemmeno Muriel e Koopmeiners, che può avanzare la sua posizione, partono battuti.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; M. Diaby, Demirbay, Adli; Azmoun. Allenatore: Gerardo Seoane

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Boga. Allenatore: Gian Piero Gasperini



© RIPRODUZIONE RISERVATA