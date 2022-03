Probabili formazioni Bayer Leverkusen Atalanta/ Quote, tutti i titolari

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA: CHI GIOCA STASERA?

Con le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta parliamo della grande sfida di questa sera, valida per il ritorno degli ottavi di Europa League 2021-2022 alla BayArena. Si riparte dalla vittoria per 3-2 che la Dea ha ottenuto a Bergamo giovedì scorso al termine di una eccellente prestazione che ha lasciato pure qualche rimpianto, perché l’Atalanta avrebbe potuto vincere ancora più nettamente per mettere in discesa la strada verso la qualificazione, che invece in questo modo è ancora in bilico anche se i nerazzurri avranno a disposizione due risultati su tre.

Il Bayer Leverkusen resta però una rivale temibilissima, tra le migliori della Bundesliga anche se nello scorso turno di campionato ha perso a sorpresa contro il Colonia, complicandosi la vita per la qualificazione alla prossima Champions League che, d’altronde, è sempre più lontana per i bergamaschi dopo il pareggio casalingo contro il Genoa, segno che le fatiche di Coppa incidono per tutti. Tutto questo premesso, proviamo naturalmente a valutare le scelte dei due allenatori leggendo insieme le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo al pronostico su Bayer Leverkusen Atalanta in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Partita incerta, i tedeschi padroni di casa partono leggermente favoriti e il segno 1 è quotato a 2,30, mentre poi si sale a quota 2,75 in caso di vittoria dell’Atalanta (segno 2) e fino a 3,75 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio, che andrebbe benissimo alla Dea.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI SEOANE

Il giocatore chiave che Gerardo Seoane ha perso per le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta è Florian Wirtz: rottura del legamento crociato, tegola pesantissima per le Aspirine che dovrebbero fare a meno anche di Schick, davanti dovrebbe partire uno tra Azmoun e Alario con il supporto di Moussa Diaby, sicuro titolare sulla trequarti, e verosimilmente Adli che occuperà l’altra corsia.

A questo punto, sulla trequarti può avanzare Demirbay con l’inserimento di Palacios a fare reparto in mezzo con Aranguiz, ma c’è anche l’alternativa che vuole Azmoun agire alle spalle di Alario; più difficile questa ipotesi perché in entrambi i casi stiamo parlando di prime punte. In difesa invece Tah e Tapsoba dovrebbero essere i due centrali schierati davanti al portiere finlandese Hradecky; da valutare Kossounou che potrebbe avere una maglia, sugli esterni invece possibile spazio a Frimpong, confermato su Fosu-Mensah, e Bakker come terzino sinistro.

LE SCELTE DI GASPERINI

Per le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Atalanta ecco invece che Gian Piero Gasperini cambia qualcosa rispetto allo scialbo pareggio di domenica. In porta torna Musso, in difesa invece rivedremo sicuramente Toloi mentre balla la posizione di Demiral, che è in ballottaggio con Palomino e Djimsiti e potrebbe effettivamente prendere il posto dell’argentino. A centrocampo invece tornano Freuler e De Roon: il primo è rimasto in panchina per 90 minuti contro il Genoa, il secondo non era nemmeno convocato perché squalificato.

Saranno loro a formare la cerniera centrale, sugli esterni invece tutto porta a pensare che i titolari in Europa League saranno Hateboer e Zappacosta come già una settimana fa. Davanti, è un terno al lotto: visto il vantaggio da difendere può anche essere che Gasperini voglia puntare sul finto centravanti, e allora in questo caso avremmo Boga titolare con Malinovskyi e presumibilmente Pessina alle sue spalle, ma certo nemmeno Muriel e Koopmeiners, che può avanzare la sua posizione, partono battuti.

IL TABELLINO: ECCO LE PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ATALANTA

BAYER LEVERKUSEN (4-2-3-1): Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Palacios; M. Diaby, Demirbay, Adli; Azmoun. All. Seoane.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Toloi, Demiral, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Zappacosta; Malinovskyi, Pessina; Boga. All. Gasperini.



