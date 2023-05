PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA/ Quote: attenti a Florian Wirtz!

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA: IL GIOIELLINO

Parlando delle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma poniamo l’accento sul gioiellino di casa tedesca: Florian Wirtz ha compiuto 20 anni da nemmeno un mese ma è già un veterano per come gioca. Per il momento resta al Bayer Leverkusen, ma presto potrebbe andare in una big con tutto il rispetto per le Aspirine: si tratta di un grande calciatore, che sa agire sia in mediana che in posizione più avanzata e anche sull’esterno, ricordando in un certo senso Joshua Kimmich ma con caratteristiche più offensive.

Cresciuto nel Colonia, arrivato a Leverkusen nel gennaio 2020; diventato praticamente subito un titolare inamovibile nella squadra rossonera, si è anche laureato campione d’Europa Under 21 con la Germania e nella nazionale maggiore ha fatto l’esordio nel settembre di due anni fa, collezionando fino a questo momento sei presenze. Purtroppo un grave infortunio nel corso della passata stagione gli ha tolto un po’ di continuità, ma ora Wirtz è tornato e il suo contributo sarà molto importante per provare, da parte del Bayer Leverkusen, a prendersi la finale di Europa League nel ritorno contro la Roma, vedremo come si comporterà stasera il classe 2003… (agg. di Claudio Franceschini)

CHI GIOCA ALLA BAYARENA?

Le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma ci conducono a parlare della semifinale di ritorno in Europa League 2022-2023: si gioca alla BayArena, calcio d’inizio alle ore 21:00 di giovedì 18 maggio, e i giallorossi difendono il gol di Edoardo Bove con cui hanno vinto una settimana fa il primo atto della doppia sfida, avvicinando quella che sarebbe la seconda finale europa consecutiva dopo aver trionfato in Conference League. José Mourinho ci crede davvero, come giusto che sia: vincere l’Europa League è un obiettivo concreto e primario per questa Roma.

Una squadra che in campionato ha rallentato la marcia: il pareggio ottenuto a Bologna ha allontanato la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions League, ma il pass potrebbe arrivare appunto dal percorso internazionale e poi bisogna sempre stabilire se e in che modo arriverà la penalizzazione della Juventus, cosa che lascia una porta ben aperta. Adesso per noi è arrivato il momento di valutare in che modo i due allenatori si presenteranno sul terreno di gioco della BayArena, dunque prendiamoci come sempre del tempo per leggere insieme le probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Bayer Leverkusen Roma possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita valida per la semifinale di ritorno in Europa League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,35 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 3,75 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA

LE SCELTE DI XABI ALONSO

Xabi Alonso perde i pezzi nel finale di stagione: in Bayer Leverkusen Roma saranno assenti anche Andrich e Kossounou oltre all’ex Schick, stagione finita per tutti e tre e dunque le Aspirine devono fare di necessità virtù. Decisa la difesa a protezione del finlandese Hradecky: la comanderà di fatto Tah che avrà la collaborazione di Tapsoba e Hincapié, mentre sono decisamente offensivi gli esterni che partono dal centrocampo e sono Frimpong, che segna quasi come un attaccante, e Bakker. Per quanto riguarda la zona mediana, il dubbio è la posizione di Wirtz: il gioiello del vivaio può operare a centrocampo così come qualche passo più avanti, con questa seconda ipotesi avremmo una cerniera davanti alla difesa che sarebbe formata da Demirbay e Exequiel Palacios. Wirtz a questo punto si sistemerebbe sulla trequarti, insieme a Moussa Diaby che può ricoprire anche il ruolo di seconda punta; per quanto riguarda il centravanti, ballottaggio aperto tra Hlozek e Azmoun con il ceco che dà la sensazione di partire leggermente favorito.

I DUBBI DI MOURINHO

Naturalmente Mourinho spera di recuperare Dybala per Bayer Leverkusen Roma: con la Joya titolare, Lorenzo Pellegrini giocherebbe insieme a lui sulla trequarti ma soprattutto avremmo una sola prima punta, ed è facile pensare che Abraham sia in vantaggio su Belotti. Per il resto, le sensazioni della vigilia appaiono confermate: la difesa è decimata, Cristante dovrà nuovamente posizionarsi davanti a Rui Patricio (che torna come titolare, dopo il riposo in campionato) e accanto a lui avremo come sempre Gianluca Mancini e Ibañez. Sulle corsie laterali, stante le condizioni precarie di Zeki Celik, Zalewski si sposterà sulla destra e Spinazzola agirà sul versante opposto, mentre è da capire chi saranno i due giocatori che occuperanno il settore nevralgico. Edoardo Bove, come ricordato matchwinner della semifinale di andata, ha tutto sommato una possibilità di partire titolare; sostanzialmente potrebbe essere così in caso di forfait di Dybala, in caso contrario sarebbe Wijnaldum ad arretrare la sua posizione e a quel punto l’olandese dovrebbe fare coppia con Matic.

PROBABILI FORMAZIONI BAYER LEVERKUSEN ROMA: IL TABELLINO

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hradecky; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Demirbay, E. Palacios, Bakker; Wirtz, M. Diaby; Hlozek. Allenatore: Xabi Alonso

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; G. Mancini, Cristante, Ibañez; Zalewski, Matic, Wijnaldum, Spinazzola; Dybala, Lo. Pellegrini; Abraham. Allenatore: José Mourinho











