PROBABILI FORMAZIONI BAYERN AUCKLAND CITY: PARTITA SCONTATA!

Leggendo le probabili formazioni Bayern Auckland City ci lanciamo verso una partita che si gioca alle ore 18:00 (italiane) di domenica 15 giugno, e vale per la prima giornata nel girone C al Mondiale per Club 2025, interessante per la presenza di una delle big europee.

Il Bayern Monaco è certamente tra le candidate per la vittoria del titolo FIFA ma, un po’ come per tutte le grandi rivali, bisognerà valutare quali saranno condizioni fisiche e “umori” in questo torneo, così come anche le scelte di Vincent Kompany che potrebbe dare spazio alle seconde linee, visto che i titolari sono reduci da una stagione molto faticosa.

Discorso ovviamente diverso per l’Auckland City, che si è qualificato essendo la migliore oceanica per ranking tra quelle che hanno vinto la Champions League di riferimento; la squadra neozelandese può confrontarsi con le grandi del calcio e ci proverà.

Da vedere chiaramente cosa riuscirà a fare sul terreno di gioco, siamo a proposito al TQL Stadium di Cincinnati e adesso per noi è arrivato il momento di iniziare ad analizzare le scelte che saranno operate dai due allenatori, andando a studiare meglio le probabili formazioni Bayern Auckland City.

QUOTE E PRONOSTICO BAYERN AUCKLAND CITY

A corredo delle probabili formazioni Bayern Auckland City possiamo certificare come i bookmaker diano ampiamente ragione ai tedeschi: la Snai ci dice che il segno 1 per la vittoria del Bayern Monaco vi farebbe guadagnare una somma pari ad appena 1,01 volte quanto giocato, siamo già a ben 20,00 volte l’importo messo sul piatto per l’opzione del pareggio (segno X) e con l’eventualità del successo neozelandese, regolata dal segno 2, il vostro guadagno sarebbe addirittura corrispondente a 35,00 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN AUCKLAND CITY

COSA SCEGLIE KOMPANY ALL’ESORDIO

Kompany non ha portato troppi giocatori al Mondiale per Club 2025; c’è anche Thomas Muller, che nelle probabili formazioni Bayern Auckland City potrebbe avere una maglia da titolare come centravanti atipico, in realtà il ruolo dovrebbe essere appannaggio di Kane ma il veterano potrebbe agire alle sue spalle con Leroy Sané e Coman a percorrere le corsie laterali, poi al centro del campo potremmo vedere la solita coppia formata da Kimmich e Goretzka ma anche qui ci sono dei dubbi, legati ad esempoi al giovane Aleksandar Pavlovic che potrebbe essere in campo come titolare.

Da vedere poi la difesa: Upamecano è ancora infortunato e anche Kim Min-Jae non è al top della condizione, Stanisic può fare il centrale in compagnia del nuovo arrivato Tah mentre a operare sulle corsie laterali potrebbero essere Laimer e Raphael Guerreiro, detto che Kimmich sa fare anche il terzino e dunque potrebbe essere impiegato in quel ruolo. Ci sono punti di domanda anche sul portiere: Neuer è tornato e tutto lascia presagire che questo Mondiale per Club 2025 sarà un’altra vetrina, non è comunque escluso che Kompany possa decidere di dare spazio a qualche alternativa.

LE RISPOSTE DI RIERA

Conosciamo bene Albert Riera, che guida la squadra neozelandese e per le probabili formazioni Bayern Auckland City dovrebbe adottare un 4-2-3-1. Il portiere è Prasad; in difesa, almeno secondo le indicazioni fornite dalle ultime partite di campionato, dovremmo vedere Mitchell e Christian Gray come centrali mentre ad agire sulle corsie laterali sarebbero Connolly, che si prende la destra, e Lobo che invece va a giocare sulla sinistra, per quanto riguarda il primo è un irlandese mentre il secondo è in possesso del passaporto inglese.

A centrocampo si gioca a due: Garriga e Jackson Manuel sembrerebbero essere i due prescelti, a staccarsi da questa linea sarebbe dunque Ellis che Riera impiega come battitore libero che parte tra le linee, a coadiuvarlo saranno due esterni alti come il cinese Tong Zhou e Joseph Lee, entrambi giocherebbero naturalmente a sinistra ma possono operare anche sull’altro versante, ni questo caso dovrebbe essere Lee a cambiare fascia. Davanti invece i gol sono affidati a Myer Bevan, che è in questo momento primo per marcature e assist, nel suo Auckland City, dopo le prime 13 partite della Nations League North.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN AUCKLAND CITY: IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Stanisic, Tah, Raphael Guerreiro; Kimmich, A. Pavlovic; L. Sané, T. Muller, Coman; Kane. Allenatore: Vincent Kompany

AUCKLAND CITY (4-2-3-1): Prasad; Connolly, C. Gray, Mitchell, Lobo; Garriga, Jackson Manuel; J. Lee, Ellis, Tong Zhou; Bevan. Allenatore: Albert Riera