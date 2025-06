Probabili formazioni Bayern Boca Juniors: le quote e i possibili moduli e titolari per i due allenatori al Mondiale per Club 2025 a Miami

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BOCA JUNIORS: GRANDE FASCINO!

Sarà purtroppo per noi in piena notte e quindi già sabato, ma è sicuramente il big-match di venerdì 20 giugno per il Mondiale per Club 2025: largo alle probabili formazioni Bayern Boca Juniors, sfida di lusso all’Hard Rock Stadium di Miami. Questa è una delle partite che ci fanno pensare che la rassegna iridata sia uno sforzo di cui possa valere la pena, quando si affrontano due formazioni che hanno fatto la storia.

Risultati Mondiale per Club classifiche/ Inter Miami batte Porto! Diretta gol live score (19-20 giugno)

Il Bayern in un certo senso è al debutto nel torneo, perché nella prima giornata contro i dilettanti neozelandesi dell’Auckland City ha vinto addirittura 10-0: una partita che di fatto non fa testo, sarà adesso il momento giusto per capire quale potrà essere il ruolo dei campioni di Germania nel torneo, con quale spirito quindi il Bayern Monaco vivrà il Mondiale per Club.

Diretta/ Palmeiras Al Ahly (risultato finale 2-0): Flaco Lopez chiude la sfida! (19 giugno)

Il Boca Juniors ha avuto un debutto molto diverso, perché ha affrontato la terza formazione di grido del girone, cioè il Benfica. Ottimo inizio con due gol nel primo tempo, poi ha subito la rimonta e quindi ne è scaturito un pareggio, che comunque lascia intatte le possibilità di qualificazione.

Di certo scenderanno in campo molti giocatori di ottimo livello e questa volta da entrambe le parti: un motivo in più per curiosare tra le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni Bayern Boca Juniors, un match che peserà molto sul cammino di tedeschi e argentini nel torneo iridato.

DIRETTA/ Juventus Al Ain (risultato finale 5-0): è goleada bianconera! (Mondiale per Club 2025, 19 giugno)

PRONOSTICO E QUOTE

Ottima squadra anche gli argentini, ma i tedeschi dovrebbero avere qualcosa in più nel pronostico su Bayern Boca Juniors, come sempre in base alle quote Snai. Il segno 1 per la vittoria tedesca è favoritissimo e vale appena 1,20, mentre il segno 2 per il successo Xeneizes varrebbe ben 12,00 volte la posta in palio, intrigante anche il pareggio quotato a 6,75.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BOCA JUNIORS

KOMPANY CAMBIA TANTO

Vincent Kompany nelle probabili formazioni Bayern Boca Juniors potrebbe portare cambi per la prima partita “vera”. Il portiere dovrebbe rimanere Neuer, davanti a lui Upamecano è tornato a disposizione e potrebbe giocare al fianco di Tah o Stanisic, con a destra Laimer e Aznou a sinistra. Goretzka sarà invece affiancato da uno tra Bischof e Palhinha nel cuore del 4-2-3-1 bavarese; sulla trequarti spazio a Musiala che ha segnato tre gol partendo in panchina con l’Auckland, poi ecco pure Sané e Gnabry mentre il giovane Kusi-Asare potrebbe insidiare il favorito Kane come centravanti.

CONFERME PER RUSSO

Miguel Angel Russo invece ha Figal e Herrera squalificati dopo la battaglia col Benfica, quindi nelle probabili formazioni Bayern Boca Juniors ecco Rojo al centro della difesa con Costa, affiancati da Advincula e Blanco in qualità di terzini, tutti davanti al portiere Marchesin. In mezzo al campo possiamo puntare su Belmonte per fare coppia con Battaglia. Gli esterni potrebbero essere Zenon e Palacios, con Zeballos prima alternativa, Velasco il trequartista, mentre la punta centrale del Boca dovrebbe essere Merentiel più di Milton Gimenez.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN BOCA JUNIORS: IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Neuer; Laimer, Upamecano, Stanisic, Aznou; Goretzka, Palhinha; Musiala, Sané, Gnabry; Kane. All. Kompany.

BOCA JUNIORS (4-2-3-1): Marchesin; Advincula, Rojo, Costa, Blanco; Belmonte, Battaglia; Zenon, Velasco, Palacios; Merentiel. All. Russo.