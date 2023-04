PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MANCHESTER CITY/ Quote, Cancelo e Leroy Sané sono gli ex

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MANCHESTER CITY: GLI EX

Studiando le probabili formazioni di Bayern Manchester City possiamo notare che sono due gli ex di questa partita, ed entrambi vestono la maglia della squadra bavarese. Joao Cancelo ovviamente lo ricordiamo bene: incredibile il trasferimento invernale del terzino portoghese – che in Serie A ha giocato con Inter e Juventus – giustificato dal desiderio di avere più minuti da protagonista in campo. Cancelo a dire il vero nel Bayern non ha trovato tutto quello spazio che avrebbe desiderato, anche se comunque ha giocato titolare l’andata dei quarti. Il secondo ex è Leroy Sané: tedesco di origine senegalese, al Manchester City era arrivato nel 2016 (ventenne) dopo essere emerso giovanissimo nello Schalke 04.

Agli ordini di Pep Guardiola, lui pure nuovo acquisto della società, Sané ha giocato quattro anni per un totale di 135 partite (39 gol), purtroppo perdendo l’intera stagione 2019-2020 per un grave infortunio: ha vinto due volte Premier League, Coppa di Lega e Community Shield, ha messo in bacheca anche una FA Cup e poi si è trasferito al Bayern Monaco. In nazionale non gioca dai Mondiali, dove è stato comunque un giocatore marginale: 20 minuti contro la Spagna, titolare nella vittoria contro la Costa Rica, non impiegato nel match di esordio che i tedeschi hanno perso contro il Giappone. (agg. di Claudio Franceschini)

BAYERN MANCHESTER CITY: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ ARENA?

Le probabili formazioni di Bayern Manchester City ci avvicinano alla partita che si gioca alle ore 21:00 di mercoledì 19 aprile, per il ritorno dei quarti di Champions League 2022-2023. Tutto già deciso all’Allianz Arena? Sembrerebbe così: una settimana fa il Manchester City ha dominato, ha vinto 3-0 in casa e dunque ha posto una seria ipoteca sulla qualificazione alla semifinale. Per di più in casa bavarese le cose sembrano poter esplodere, come si evince dalla lite tra Leroy Sané e Sadio Mané che ha portato il senegalese a saltare la partita di campionato e a un possibile licenziamento, che avrebbe ovviamente del clamoroso.

Il Bayern Monaco, che da poco ha assunto Thomas Tuchel dopo l’incredibile esonero di Julian Nagelsmann, rischia dunque di avere solo la Bundesliga da giocarsi; in questo senso ha mancato l’allungo sul Borussia Dortmund e ora proverà a giocarsi la partita di questa sera con il furore agonistico delle serate migliori, sapendo però che avere ragione della corazzata inglese sarà tutt’altro che semplice. Vedremo come andranno le cose, intanto però facciamo qualche rapida considerazione sugli uomini in campo leggendo insieme le probabili formazioni di Bayern Manchester City.

QUOTE E PRONOSTICO

Volendo approfondire il discorso sulle probabili formazioni di Bayern Manchester City possiamo fare una rapida analisi sulle quote che l’agenzia Snai ha emesso per questa partita, valida per il ritorno dei quarti di Champions League. Il segno 1 che identifica la vittoria dei padroni di casa vi farebbe guadagnare 2,75 volte quanto messo sul piatto; il pareggio, che viene regolato dal segno X, porta in dote una vincita che corrisponde a 3,75 volte l’importo investito mentre con il segno 2, sul quale puntare per la vittoria degli ospiti, il bookmaker in questione vi premierebbe con una somma che equivale a 2,40 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MANCHESTER CITY

I DUBBI DI TUCHEL

Proprio Sadio Mané è uno dei grandi dubbi legati a Bayern Manchester City: il senegalese sarà in campo? La sensazione è che possa essere così: Tuchel potrebbe schierarlo come centravanti tattico al posto di Gnabry, che dunque partirebbe dalla panchina o potrebbe eventualmente prendere il posto di Coman o dello stesso Sané sugli esterni. Il trequartista centrale dovrebbe essere Thomas Muller, che rimane favorito su Musiala anche in virtù della sua esperienza; poi a centrocampo ci sono pochi dubbi circa il fatto che Kimmich e Goretzka formeranno la cerniera a protezione della difesa. Nel reparto arretrato sia Upamecano che De Ligt devono farsi perdonare la partita di andata; i due giocheranno come centrali davanti al portiere Sommer, poi punti di domanda aperti sulle fasce dove l’ex Joao Cancelo potrebbe agire ancora a sinistra o essere spostato a destra in luogo di Pavard. Con questa seconda soluzione, Alphonso Davies sarebbe titolare sulla corsia mancina, più difficile che Stanisic o Mazraoui abbiano una maglia dal primo minuto.

LE SCELTE DI GUARDIOLA

Pep Guardiola dovrebbe affrontare Bayern Manchester City con il 4-3-3, ma bisogna capire quali saranno i giocatori in campo. I dubbi non mancano: davanti a Ederson dovrebbero esserci Ruben Dias e Akanji, dunque in panchina andrebbe Stones e, sempre rispetto a sabato (3-1 al Leicester) potrebbe cambiare il terzino sinistro con Aké in luogo di Laporte, e la conferma sia del portiere Ederson che del laterale destro Walker. Anche a centrocampo c’è l’imbarazzo della scelta: Rodri in cabina di regia, poi a giocarsi il posto sembrano essere Gundogan e Bernardo Silva con il tedesco che potrebbe essere favorito visto anche l’ampio vantaggio da gestire. Bernardo Silva invece potrebbe essere impiegato come esterno nel tridente: qui chiaramente bisogna prendere in considerazione anche Foden, che può essere titolare in luogo di Grealish. Da valutare dunque la maglia di Mahrez sulla destra, ovviamente la prima punta sarà lo straordinario Haaland che ha nel mirino il record di gol in singola stagione.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MANCHESTER CITY: IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Sommer; Pavard, Upamecano, De Ligt, Joao Cancelo; Kimmich, Goretzka; L. Sané, T. Muller, Coman; S. Mané. Allenatore: Thomas Tuchel

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Ruben Dias, Akanji, Aké; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Bernardo Silva, Haaland, Foden. Allenatore: Josep Guardiola











