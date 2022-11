Probabili formazioni Bayern Monaco Inter/ Quote: Lukaku è di nuovo fuori

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Inter ci introducono alla partita di stasera, match di lusso per la sesta giornata del girone C della Champions League 2022-2023 all’Allianz Arena. Onore all’Inter di Simone Inzaghi, che ha reso questa difficilissima trasferta una sorta di “gita premio” in un martedì festivo. Nel girone considerato più difficile i nerazzurri hanno ottenuto la matematica qualificazione per gli ottavi di finale con una giornata d’anticipo, grazie ai 4 punti nel doppio incrocio con il Barcellona e poi alla netta vittoria contro il Viktoria Plzen che ha permesso all’Inter di archiviare subito la pratica qualificazione.

Probabili formazioni Bayern Monaco Inter/ Diretta tv: quanto turnover?

Il Bayern Monaco dal canto suo ha già matematicamente vinto il girone con la netta vittoria di sei giorni fa al Camp Nou. Nulla di concreto sarà in palio quindi nella partita in Baviera, che l’Inter potrà affrontare come un utile test per la propria crescita, anche se sulle scelte di formazione potrebbe pesare il fatto che domenica sera ci sarà il Derby d’Italia con la Juventus e consapevoli del fatto che il Bayern resta un punto di riferimento verosimilmente superiore ai nerazzurri. Tutto questo premesso, andiamo allora a scoprire quali sono le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bayern Monaco Inter.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo pure uno sguardo al pronostico su Bayern Monaco Inter in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa sono favoriti per la vittoria e il segno 1 è quotato a 1,42, mentre poi si sale a quota 5,25 in caso di segno X per il pareggio e fino a 6,50 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Inter.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Il fatto che non ci sia più nulla in palio, rende più difficile immaginare le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Bayern Monaco Inter. Julian Nagelsmann potrebbe ad esempio proporre un modulo 4-2-3-1 con Ulreich in porta e davanti a lui Pavard come terzino destro, i due centrali De Ligt e Upamecano, infine Davies a sinistra. Le novità potrebbero farsi più consistenti da centrocampo in su, ad esempio con Gravenberch e Sabitzer nel cuore della mediana, poi l’altro ex juventino Coman come esterno destro per completare, magari con Musiala e Mané, il tris sulla trequarti offensiva del Bayern Monaco, che come prima punta dovrebbe vedere in campo dal primo minuto Choupo-Moting.

LE SCELTE DI INZAGHI

Anche Simone Inzaghi si trova a gestire le forze verso le probabili formazioni di Bayern Monaco Inter, pensando anche alla Juventus. Potrebbe esserci spazio per capitan Handanovic, davanti a lui Acerbi potrebbe essere in vantaggio nel ballottaggio con De Vrij per completare la retroguardia a tre con Skriniar e Bastoni, a meno che il turnover dia spazio pure a D’Ambrosio. Sulle fasce ricambia, quindi chance da titolari per Darmian e Gosens, mentre nel cuore della mediana collochiamo Asllani come regista fra Barella e Calhanoglu. In attacco invece c’è stata la brutta notizia del nuovo infortunio per Lukaku, ci aspettiamo quindi che giochi dal primo minuto Correa insieme a uno fra Dzeko e Lautaro, con il bosniaco che potrebbe essere favorito.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER: IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Ulreich; Pavard, De Ligt, Upamecano, Davies; Gravenberch, Sabitzer; Coman, Musiala, Mané; Choupo-Moting. All. Nagelsmann.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Calhanoglu, Gosens; Correa, Dzeko. All. Inzaghi.











