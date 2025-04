PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER: UNA SITUAZIONE PARTICOLARE

Le probabili formazioni Bayern Monaco Inter ci accompagnano verso l’andata dei quarti di Champions League, che oggi martedì 8 aprile 2025 cadono in un momento probabilmente non ideale per i padroni di casa bavaresi, onestamente colpiti da tante assenze. Questo naturalmente nulla toglie alle difficoltà di affrontare la capolista della Bundesliga, che negli ottavi ha dominato il derby tedesco con il Leverkusen, però potrebbe essere una missione leggermente meno ostica di quanto si potesse immaginare, un vantaggio del quale quindi provare ad approfittare.

L’Inter in questa Champions League finora ha fatto tutto per bene: autorevole cammino nella fase a girone unico (nella quale invece i tedeschi hanno sofferto decisamente di più) e poi doppia vittoria contro il Feyenoord agli ottavi, soprattutto grazie a una difesa quasi impenetrabile, a differenza che in campionato. Il triplo impegno richiede un prezzo, ma forse l’Inter migliore lasciamo vedendo proprio in Champions League, quindi è legittimo sperare. Tutto questo considerato, eccoci a scoprire le probabili formazioni Bayern Monaco Inter.

COSA CI DICONO PRONOSTICO E QUOTE?

Il fattore campo potrebbe comunque favorire i tedeschi almeno nel match d’andata, il pronostico Snai su Bayern Monaco Inter dice infatti che il segno 1 è quotato a 1,97, mentre poi si sale ma tutto sommato nemmeno troppo, cioè a 3,50 in caso di pareggio oppure a 3,75 nel caso in cui l’Inter espugnasse l’Allianz Arena stasera.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER

TANTE ASSENZE PER KOMPANY

Situazione non facile per Vincent Kompany nelle probabili formazioni Bayern Monaco Inter, perché onestamente le assenze sono parecchie, a cominciare da Neuer che in porta sarà sostituito da Urbig; in difesa mancano Upamecano e Davies, il quartetto titolare dei bavaresi dovrebbe quindi essere composto da Laimer, Kim, Dier e Guerreiro da destra a sinistra; coppia di altissimo livello invece nella mediana del 4-2-3-1 con Kimmich e Goretzka; davanti l’assente di spicco è Musiala, il Bayern Monaco si dovrebbe presentare quindi in campo con Olise, Muller (la bandiera che darà l’addio a fine stagione) e Sané alle spalle del centravanti, che sarà naturalmente Kane.

POCHI DUBBI PER INZAGHI

In verità sono numerosi gli assenti anche per Simone Inzaghi nelle probabili formazioni Bayern Monaco Inter, però bisogna riconoscere che l’unico che sarebbe stato titolare oggi è Dumfries, quindi nel 3-5-2 dei campioni d’Italia ci sarà molto spazio per gli uomini della formazione tipo, cominciando dall’ex Sommer in porta e da una difesa con l’altro ex Pavard affiancato da Acerbi e Bastoni; ecco allora che come esterno destro avremo Darmian, poi un fresco Barella che era squalificato in campionato a Parma al fianco di Calhanoglu e Mkhitaryan, con Dimarco naturalmente a sinistra; pochi dubbi anche in attacco, con Lautaro Martinez che è già tornato titolare sabato e al suo fianco Thuram, che ha già il record di gol stagionali in carriera.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO INTER: IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Kim, Dier, Guerreiro; Kimmich, Goretzka; Olise, Muller, Sané; Kane. All. Kompany.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. All. Inzaghi.