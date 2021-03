Probabili formazioni Bayern Monaco Lazio/ Diretta tv: pochi i dubbi di Inzaghi

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO: CHI IN CAMPO DOMANI?

Si accenderà solo domani alle ore 21,00 e tra le mura dell’Allianz Arena, la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions league tra Bayern Monaco e Lazio: andiamo a vedere quali saranno le probabili formazioni. Conscio che servirà un vero miracolo per ribaltare fuori casa il 4-1 rimediato all’Olimpico nel turno di andata, Inzaghi per stilare il suo 11 non potrà fare troppi calcoli e punterà tutto sui i suoi titolari più in forma, ai quali pure verrà chiesto di stringere i denti, dopo la sofferta vittoria strappata solo in extremis venerdi scorso col Crotone, per la serie A. Dovrebbe essere undici ufficiale anche per Flick il suo Bayern Monaco: i bavaresi hanno praticamente già un piede ai quarti di coppa, ma il tecnico non vorrà correre rischi inutili, considerato che già un buon turnover è stato fatto solo pochi giorni, nell’ultima di Bundesliga contro il Brema (dove i biancorossi hanno vinto con un agevole 3-1). Andiamo allora ad esaminare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio.

Probabili formazioni Manchester City Monchengladbach/ Quote, De Bruyne sarà titolare?

BAYERN MONACO LAZIO IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bayern Monaco Lazio sarà un appuntamento visibile solo per gli abbonati alla televisione satellitare, i quali potranno rivolgersi al canale Sky Sport Uno (numero 201 del decoder) o a Sky Sport 252 in caso di un abbonamento al pacchetto Calcio, con l’alternativa della diretta streaming video – anche qui senza costi aggiuntivi – grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi come PC, tablet o smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI MANCHESTER CITY MONCHENGLADBACH/ Diretta tv: Aguero o Jesus?

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO

LE MOSSE DI FLICK

Per la sfida di ritorno degli ottavi di finale di Champions league Flick, come abbiamo accennato prima, non dovrebbe dare troppo spazio alle seconde linee: al contrario dovrebbe confermare gran parte dell’11 che solo nel turno di andata aveva confezionato l’ottimo poker. Ecco che allora nel 4-2-3-1, dovremmo rivedere pronti dal primo minuto Sule e Davies sull’esterno del reparto difensivo, con Boateng e Hernandez, pronti al centro: Kimmich e Goretzka dovrebbero poi presenziare sulla mediana, anche se Musiala e Roca rimangono a disposizione dal primo minuto in panchina. Nell’attacco bavarese rimane irrinunciabile uno come Robert Lewandowski, a cui non verrà concesso alcun riposo: Sane e Gnabry gli faranno compagnia sull’esterno con Muller adibito sulla trequarti (sempre che lo stesso Goretzka non venga avanzato).

PROBABILI FORMAZIONI REAL MADRID ATALANTA/ Diretta tv: Zidane si affida a Benzema

Pubblicità

LE SCELTE DI INZAGHI

Spazio al classico 3-5-2 per le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio, dove Mister Inzaghi non potrà prescindere da quella che è la sua coppia da gol, almeno in coppa, con Immobile e Correa, titolari confermati in punta, e autori finora di otto reti in due): non è però da escludere l’intervento di Caicedo. Per l’ampio centrocampo a cinque dobbiamo ricordare che Milinkovic Savic come Luis Alberto rimangono sicuri della loro titolarità, ma già al centro è lotta tra Leiva ed Escalante per la maglia da titolare: Fares e Marusic completeranno il reparto sull’esterno. Va poi aggiunto che Inzaghi per la trasferta tedesca ritrova dal primo minuto Radu, che dunque si collocherà al centro del reparto difensivo: Acerbi e Musacchio gli faranno compagnia. Tra i pali poi Reina rimane in vantaggio su Strakosha.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Sule, Boateng, Hernandez, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Sané; Lewandowski. All.: Flick.

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic, Escalante, Luis Alberto, Fares; Caicedo, Immobile. All.: Inzaghi.



© RIPRODUZIONE RISERVATA