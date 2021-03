Probabili formazioni Bayern Monaco Lazio/ Quote, Caicedo o Correa?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO: CHI IN CAMPO?

Sono riflettori puntati sulle mosse dei tecnici per le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio, la sfida di ritorno degli ottavi di finale della Champions league, che pure avrà luogo solo questa sera alle ore 21.00 tra le mura dell’Allianz Arena. Siamo dunque davvero curiosi di scoprire le mosse di Inzaghi per la trasferta tedesca, anche se a dir il vero non è che ci attendiamo grandi sorprese da parte del tecnico biancoceleste. Pur dopo un turno di Serie A insolitamente faticoso contro il Crotone, la Lazio deve puntare a fare l’impresa oggi in casa dei bavaresi e, contro il pronostico, ribaltare il 4-1 subito all’andata e strappare il pass che vale l’acceso ai quarti di finale della Coppa: per tentare il miracolo, il tecnico piacentino non potrebbe certo prescindere dai suoi giocatori più in forma. Il contesto è comunque difficile e il Bayern Monaco, che solo pochi mesi fa ha pure fatto suo il mondiale per club è avversario quando mai temibile: Flick poi non abbasserà oggi la guardia. Andiamo dunque a controllare come i due tecnici hanno preparato il match, esaminando le loro mosse per le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigili della sfida per la Champions League non facciamo certo fatica a consegnare ai tedeschi il favore del pronostico, tenuto pure conto della loro ottima condizione e trend positivo che vantano. Il portale Snai per l’1×2 ha dunque fissato il successo del Bayern a 1.33, mentre ha quotato a 8.00 l’eventuale vittoria oggi della Lazio (che potrebbe non essere comunque sufficiente): il pari vale invece 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO LAZIO

LE MOSSE DI FLICK

Per le probabili formazioni di Bayern Monaco Lazio, Flick ha a disposizione diverse soluzioni e pur non volendo correre troppi rischi questa sera, non è da escludere qualche novità rispetto all’11 visto nel turno di andata degli ottavi. Fissato il 4-2-3-1, ecco che certo rimane irrinunciabile un bomber di classe come Robert Lewandowski, che solo in questa edizione della Champions league ha messo a tabella già 4 gol (ma sono 32 in Bundesliga): al suo fianco non mancheranno Gnabry e Sane con Muller fedele sulla trequarti. Per il centrocampo a due il tecnico dei bavaresi dovrebbe confermare Kimmich e Goretzska, ma non è da escludere che il numero 18 venga avanzato e il suo posto venga preso da Musiala. Per la difesa ecco Sule e Alaba (che darebbe riposo a Boateng), con Davies e Pavard sull’esterno: Sarr e Hernandez sono però alternative più che valide.

LE SCELTE DI INZAGHI

Spazio invece al solito 3-5-2 per Inzaghi, dove pure non sono molti dubbi, a poche ore dal fischio d’inizio del match di Champions league. Lo vediamo già in difesa: pur con Patric a disposizione, oggi dovrebbero essere ancora Radu, Musacchio e Acerbi a coprire il reparto difensivo, con alle loro spalle Pepe Reina, favorito su Strakosha. A centrocampo sono sicuri della loro titolarità Milinkovic Savic e Luis Alberto: al centro è però dubbio tra Esclante e Lucas Leiva, mentre sulle corsie, senza Lazzari (non ancora in condizione) dovrebbe essere spazio per Lulic e Marusic (ma Fares è ottima alternativa. Si accende poi un piccolo ballottaggio tra Correa (autore del gol dell’amata) e Caicedo, fresco di gol contro il Crotone: in ogni caso sarà Ciro Immobile al suo fianco.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Süle, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Gnabry; Lewandowski. All. Flick

LAZIO (3-5-2): Reina; Musacchio, Acerbi, Radu; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto, Lulic; Immobile, Caicedo. All. Inzaghi



