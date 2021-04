Probabili formazioni Bayern Monaco Psg/ Diretta tv: Kean prima punta?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG: CHI GIOCHERÀ?

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Psg ci consentono di presentare la grande sfida di Champions League che andrà in scena domani sera presso l’Allianz Arena di Monaco di Baviera come partita d’andata dei quarti di finale. Incrocio a dir poco suggestivo, Bayern Monaco Psg sarà infatti la rivincita della finale della scorsa edizione, vinta dai tedeschi sui francesi ad agosto a Lisbona.

In questa edizione il Bayern Monaco non ha avuto problemi nello sbarazzarsi della Lazio agli ottavi, discorso simile per il Psg, che ha distrutto il Barcellona e ora cerca la vendetta sportiva sui tedeschi, anche se i rispettivi campionati ci dicono che il Bayern Monaco ha in mano la Bundesliga, mentre il Paris Saint Germain sta soffrendo molto più del solito nella Ligue 1 francese. Partita in ogni caso da non perdere per gli appassionati: scopriamo allora con interesse quali siano le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Bayern Monaco Psg.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG

LE MOSSE DI FLICK

Nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Psg spicca per i padroni di casa allenati da Flick l’assenza di Lewandowski, il bomber di riferimento per un Bayern Monaco che in attacco di conseguenza dovrebbe affidarsi a Gnabry come “falso 9”, con l’ex Choupo-Moting alternativa dalla panchina. Proseguendo a ritroso in questo modulo 4-2-3-1, ecco poi Sané e Coman esterni offensivi ai fianchi di Müller, che agirà nella posizione di trequartista centrale. Sarà poi fondamentale nel cuore del centrocampo il ruolo della coppia mediana del Bayern, che sarà formata da Goretzka e Kimmich. Infine nella difesa a quattro dei bavaresi dovremmo vedere i terzini Pavard a destra e Davies a sinistra, con la coppia centrale Boateng-Alaba che completerà la retroguardia davanti al portiere, che sarà naturalmente Neuer.

LE SCELTE DI POCHETTINO

Assenze di spicco anche in casa francese per le probabili formazioni di Bayern Monaco Psg. Il Covid ha colpito gli azzurri Verratti e Florenzi, dunque sarà un Paris Saint Germain poco “italiano”, anche se va detto che Kean dovrebbe essere il centravanti dei francesi, supportato da una trequarti stellare nella quale troveranno posto Mbappé, Di Maria e Neymar. Il modulo sarà il 4-2-3-1, proprio come per il Bayern. In difesa come detto mancherà Florenzi, che sarà sostituito da Kehrer come terzino destro, mentre Kurzawa potrebbe trovar posto sulla corsia mancina e Marquinhos e Kimpembe formeranno la coppia centrale davanti al portiere Navas. Il reparto con più problemi per il Psg è tuttavia il centrocampo, perché oltre a Verratti mancherà pure lo squalificato Paredes, di conseguenza mister Pochettino dovrebbe scegliere una mediana a due formata da Gueye ed Herrera.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry. All. Flick.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean. All. Pochettino.



