Probabili formazioni Bayern Monaco Psg/ Quote: Lewandowski è assente

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG: CHI SCENDE IN CAMPO STASERA?

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Psg ci ricordano che questa sera l’Allianz Arena di Monaco di Baviera ospiteranno una partita di lusso per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2020-2021, nei quali rivivremo la finale della scorsa edizione, vinta il 23 agosto a Lisbona dal Bayern Monaco ai danni del Psg. I temi da copertina sono molteplici: il Bayern va a caccia del bis consecutivo che è una rarità, il Paris Saint Germain cerca invece il primo trionfo della sua storia in Champions League. I francesi agli ottavi hanno distrutto il Barcellona, ma in campionato stanno soffrendo e vedono a rischio il loro dominio sulla Ligue 1. per il Bayern Monaco invece nel turno precedente è stato tutto facile contro la Lazio, inoltre i bavaresi sembrano avviati al nono trionfo consecutivo in Bundesliga.

Tutto questo premesso, la certezza è che ne vedremo delle belle: di conseguenza, andiamo adesso senza ulteriori indugi a scoprire tutte le notizie sulle probabili formazioni di Bayern Monaco Psg a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bayern Monaco Psg in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa tedeschi partono favoriti, infatti il segno 1 è quotato a 1,92, mentre in caso di segno 2 si arriva a quota 3,60. Più remunerativo ancora sarebbe (di poco) il pareggio, dal momento che il segno X è quotato 3,85 volte la posta in palio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO PSG

LE SCELTE DI FLICK

Nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Psg per l’allenatore di casa Flick c’è la brutta notizia dell’assenza di Lewandowski, che priverà stasera l’attacco del Bayern Monaco della sua punta di diamante. Di conseguenza Flick dovrebbe affidarsi a Gnabry come attaccante di riferimento nel suo 4-2-3-1, con l’ex di turno Choupo-Moting come prima alternativa. Il reparto offensivo sarà completato da una trequarti di assoluto valore grazie alle due ali Sané e Coman ai fianchi di Müller, che sarà invece il trequartista centrale. Nessun dubbio a centrocampo, dove il Bayern Monaco proporrà la coppia mediana formata da Goretzka e Kimmich. In difesa invece dovremmo vedere Neuer portiere, i due terzini Pavard a destra e Davies a sinistra ed infine la coppia centrale nella quale Boateng sembra essere favorito nel ballottaggio con Süle per affiancare Alaba.

LE MOSSE DI POCHETTINO

Per quanto riguarda invece gli ospiti di mister Pochettino, nelle probabili formazioni di Bayern Monaco Psg ci sono da tenere presenti alcune assenze pesanti, come quelle dei due azzurri Verratti e Florenzi e di Paredes, che è invece squalificato. Ecco dunque che davanti al portiere Keylor Navas dovremmo vedere Kehrer come terzino destro, mentre Kurzawa potrebbe trovar posto sulla corsia mancina per completare la retroguardia che per il resto vedrà in campo i due centrali Marquinhos e Kimpembe. Modulo 4-2-3-1, il reparto più in difficoltà sarà il centrocampo privo di Verratti e Paredes, nel quale dovrebbero quindi essere Gueye ed Herrera a formare la coppia mediana. In compenso il Paris Saint Germain può sorridere pensando all’attacco di lusso che potrà schierare all’Allianz Stadium, dove infatti i francesi proporranno una trequarti da urlo composta da Mbappé, Di Maria e Neymar a supporto della prima punta, che sarà il giovane azzurro Kean.

IL TABELLINO

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Müller, Coman; Gnabry. All. Flick.

PSG (4-2-3-1): Keylor Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Herrera; Mbappé, Di Maria, Neymar; Kean. All. Pochettino.



