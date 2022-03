Probabili formazioni Bayern Monaco Salisburgo/ Quote: quante assenze!

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SALISBURGO: CHI GIOCA OGGI?

Con le probabili formazioni di Bayern Monaco Salisburgo ci avviciniamo alla partita di questa sera all’Allianz Arena della città bavarese per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sfida meno scontata del previsto perché il match d’andata in Austria è terminato con un pareggio per 1-1, dunque il Salisburgo è ancora in corsa per la qualificazione mentre il Bayern dovrà necessariamente vincere per rischiare guai (supplementari con ogni pareggio, eliminazione ovviamente in caso di sconfitta).

Naturalmente i bavaresi sono comunque favoriti, servirebbe una nuova e ancora più grande impresa agli austriaci per avere la meglio sui ben più quotati e blasonati rivali, ma già possiamo dire che il Salisburgo ha fatto bella figura contro il Bayern Monaco, che non ha ripetuto il dominio assoluto messo in mostra nella fase a gironi, ad esempio contro il Barcellona. Per i tedeschi non sarà una passeggiata, anche se una loro eliminazione avrebbe del clamoroso: tutto questo premesso, andiamo a scoprire quali sono le ultime notizie sulle probabili formazioni di Bayern Monaco Salisburgo.

PRONOSTICO E QUOTE

Il pronostico di Bayern Monaco Salisburgo dovrebbe essere sostanzialmente a senso unico in favore dei padroni di casa tedeschi: il segno 1 è infatti quotato a 1,18, mentre poi si salirebbe già a ben 7,25 volte la posta in palio sul segno X in caso di pareggio e il segno 2 varrebbe addirittura 13 volte la posta in palio in caso di impresa austriaca.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SALISBURGO: LE SCELTE DEI MISTER!

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Le probabili formazioni di Bayern Monaco Salisburgo ci dicono che l’allenatore dei bavaresi Julian Nagelsmann è alle prese con assenti di livello quali Neuer, Davies, Goretzka e Tolisso, mentre il modulo di riferimento dovrebbe essere il 3-4-1-2. Davanti al portiere di riserva Ulreich, l’ex Upamecano sembra favorito su Pavard per completare la retroguardia a tre uomini accanto a Süle e Lucas Hernández.

Sulle fasce agiranno Gnabry a destra e Coman a sinistra, per un atteggiamento molto offensivo di un Bayern che naturalmente deve vincere, mentre nel cuore del centrocampo ci sarà la coppia formata da Kimmich e Musiala. In attacco, ecco infine che Sané sarà il trequartista dietro alle due punte, naturalmente Thomas Müller e Lewandowski.

LE SCELTE DI JAISSLE

Anche sul fronte austriaco le probabili formazioni di Bayern Monaco Salisburgo riservano molte assenze al mister Matthias Jaissle, che risponderà con il modulo 4-3-1-2. In attacco Adeyemi, al quale è toccato il turnover in campionato, potrebbe rilevare Kjaergaard come partner d’attacco di Adamu. A centrocampo invece è aperto il ballottaggio fra Bernede e Capaldo per il ruolo di mezzala sinistra accanto al regista Mohamed Camara, con Seiwald che sarà la mezzala destra.

La difesa a quattro dovrebbe vedere titolari come terzini Kristensen a destra e capitan Ulner a sinistra, ai fianchi della coppia centrale davanti al portiere Köln, nella quale Wöber sostituirà l’infortunato Solet al fianco di Piatkowski. Assenti per infortunio anche Onguené, Okoh, Vallci, Ousmane Diakité, Okafor, Koita e Sesko.

IL TABELLINO: LE PROBABILI FORMAZIONI BAYERN MONACO SALISBURGO

BAYERN MONACO (3-4-1-2): Ulreich; Upamecano, Süle, L. Hernández; Gnabry, Kimmich, Musiala, Coman; Sané; Müller, Lewandowski. All. Nagelsmann.

SALISBURGO (4-3-1-2): Köln; Kristensen, Piatkowski, Wöber, Ulner; Seiwald, Camara, Bernede; Adeyemi, Adamu. All. Jaissle.

