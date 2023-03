Probabili formazioni Bayern PSG/ Diretta tv: sarà una parata di stelle!

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG: CHI GIOCA DOMANI?

Leggiamo le probabili formazioni di Bayern PSG per avvicinarsi a una partita stellare, che avrà luogo domani sera in Baviera naturalmente per il ritorno degli ottavi di Champions League, ripartendo dalla vittoria esterna per 0-1 dei tedeschi a Parigi, firmata tre settimane fa dal gol di Kingsley Coman, ormai un vero e proprio incubo per il Paris Saint Germain, che così si trova sull’orlo di una eliminazione già agli ottavi di Champions League, con la parziale attenuante di una rivale fortissima (dovuta però al fatto di essere arrivati secondi nel girone) e il rischio dell’ennesimo flop europeo.

Diretta/ PSG Bayern (risultato finale 0-1): colpo bavarese col guizzo di Coman

Sul Bayern Monaco possiamo osservare che sta forse facendo un po’ più fatica del solito in Bundesliga, ma nella stagione in Champions League si possono solo fare complimenti: sette vittorie su sette finora, un dato ancora più impressionante se si pensa che i bavaresi avevano Inter e Barcellona nel girone e poi sono andati a vincere a Parigi nell’andata degli ottavi. Purtroppo qualche stella dovrà salutare già domani sera, motivo per cui attirano già grande interesse alla vigilia le probabili formazioni di Bayern PSG.

PROBABILI FORMAZIONI PSG BAYERN/ Quote, i volti nuovi alla corte di Nagelsmann

BAYERN PSG STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Bayern PSG in diretta tv sarà una grande esclusiva di Sky Sport per gli abbonati alla televisione satellitare, mentre la diretta streaming video del match di Champions League sarà garantita da Sky Go, Now TV e Mediaset Infinity +, in tutti questi casi però sempre a pagamento per i rispettivi abbonati.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Le probabili formazioni di Bayern PSG vedono l’allenatore di casa Julian Nagelsmann intenzionato a schierare il modulo 4-2-3-1, a cominciare da due acquisti di gennaio quale il portiere Sommer e naturalmente Cancelo, che sarà il terzino destro di una difesa a quattro che poi vedrà per il Bayern Monaco in campo anche Upamecano e l’ex bianconero De Ligt come centrali ed infine Davies a sinistra, mentre è squalificato Pavard; grande qualità anche a centrocampo, dove la coppia mediana dovrebbe essere formata da Kimmich e Goretzka per i bavaresi; infine, il reparto offensivo dovrebbe prevedere sulla trequarti il giovane talento Musiala a destra, Muller in posizione centrale e il letale ex Coman a sinistra, alle spalle del centravanti che dovrebbe essere Choupo-Moting.

Probabili formazioni PSG Bayern/ Diretta tv: tanti big saranno assenti

LE SCELTE DI GALTIER

Poche sorprese anche per Cristophe Galtier nelle probabili formazioni di Bayern PSG, che sarà evidentemente una partita di fondamentale importanza. Per i francesi il modulo di riferimento è il 3-4-1-2 con il nostro Donnarumma in porta, protetto dalla difesa a tre con Pereira al fianco di Sergio Ramos e Marquinhos; a centrocampo potrebbe esserci invece un quartetto nel quale ipotizziamo Mukiele largo a destra, Zaire-Emery e l’ex Napoli Fabian Ruiz nel cuore della mediana ed infine Mendes a sinistra, con Vitinha che dovrebbe invece agire in una posizione più avanzata, di fatto come trequartista alle spalle del tandem d’attacco che chiunque vorrebbe, formato naturalmente da Messi e Mbappé pur in assenza di Neymar, infortunato come (tra gli altri) anche Hakimi.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG: IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Sommer; Cancelo, Upamecano, De Ligt, Davies; Kimmich, Goretzka; Musiala, Muller, Coman; Choupo-Moting. All. Nagelsmann.

PSG (3-4-1-2): Donnarumma; Pereira, S. Ramos, Marquinhos; Mukiele, Zaire-Emery, F. Ruiz, Mendes; Vitinha; Messi, Mbappé. All. Galtier.











© RIPRODUZIONE RISERVATA