Probabili formazioni Bayern Psg/ Quote, Galtier senza Neymar (Champions League)

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG: CHI GIOCA ALL’ALLIANZ ARENA?

Con le probabili formazioni di Bayern Psg facciamo grandi passi verso il big match valido per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League 2022-2023: squadre in campo all’Allianz Arena alle ore 21:00 di mercoledì 8 marzo, si riparte dalla vittoria bavarese al Parco dei Principi che è naturalmente preziosissima, perché una corazzata come quella tedesca ha certamente nelle sue corde la possibilità di pareggiare anche contro un’avversaria piena di stelle, che però in Europa non è mai riuscita a fare il vero salto di qualità se non quando ha raggiunto la finale tre anni fa.

Il Psg rischia un altro fallimento in Champions League: certamente si può dire che nel sorteggio sia raramente fortunato (nell’ultima edizione aveva pescato il Real Madrid) ma stavolta si può anche sottolineare come il primo posto nel girone fosse alla portata; adesso vedremo quello che succederà sul terreno di gioco dell’Allianz Arena, aspettando che la partita si giochi facciamo le nostre considerazioni sulle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Bayern Psg.

QUOTE E PRONOSTICO

Approfondendo il discorso sulle probabili formazioni di Bayern Psg possiamo dare uno sguardo alle quote sulla partita valida per il ritorno degli ottavi di Champions League, emesse in particolare dall’agenzia Snai. Il segno 1 per la vittoria della squadra di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 1,85 volte la giocata; il segno X che regola il pareggio porta in dote una somma che equivale a 4,50 volte l’importo che avrete scelto di investire, infine il segno 2 sul quale puntare per il successo della formazione ospite ha un valore, con questo bookmaker, che è pari a 3,50 volte la quota messa sul tavolo.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG

LE SCELTE DI NAGELSMANN

Sarà 4-2-3-1 per Julian Nagelsmann in Bayern Psg: il giovane allenatore ha giocato l’ultima di campionato (vinta contro lo Stoccarda) con la difesa a tre ma qui dovrebbe tornare al modulo di riferimento, il che vorrebbe dire avere una coppia centrale formata da De Ligt e Upamecano davanti a Sommer (arrivato a gennaio per sostituire Neuer) e con Sule che si allargherebbe sulla corsia destra, mentre sulla fascia mancina farebbe qualche passo indietro Alphonso Davies. A centrocampo come sempre la coppia lanciata da Hansi Flick nella precedente gestione del Bayern, ovvero quella composta dal tuttofare Kimmich e da Goretzka; davanti a loro c’è l’imbarazzo della scelta, rischia il posto Thomas Muller che anche per questa partita potrebbe lasciare spazio a Musiala che è il nuovo che avanza, poi sulle corsie Nagelsmann si potrebbe affidare a Coman, ex della partita che con il Psg continua a segnare, e Sadio Mané. Entrambi sono favoriti su Leroy Sané e Gnabry, ma staremo a vedere…

GLI 11 DI GALTIER

Bayern Psg non inizia affatto bene per Christophe Galtier: Neymar non recupera dal problema alla caviglia e dunque sarà fuori dai giochi. Il modulo potrebbe allora rimanere il 3-5-2 con cui il Psg ha battuto il Nantes lo scorso sabato: davanti resterebbero soltanto Messi e Mbappé, con un centrocampo rafforzato da due esterni che agirebbero sulla stessa linea dei tre centrali, e sarebbero Mukiele a destra e uno tra Nuno Mendes (favorito) e il più esperto Bernat a sinistra. In mezzo al campo quindi da valutare se il giovanissimo Zaire-Emery, titolare all’andata ma anche nell’ultima di Ligue 1, sarà confermato: propendiamo per una risposta negativa e inseriamo nell’undici di partenza Vitinha e Carlos Soler, dunque con anche Fabian Ruiz che scalerebbe in panchina per lasciare spazio a Verratti, che in questo caso sarebbe il playmaker basso. In difesa comanda come sempre Marquinhos, almeno idealmente: sul centrosinistra infatti gioca un certo Sergio Ramos, dall’altra parte ecco invece Danilo Pereira mentre il portiere sarà chiaramente il nostro Gianluigi Donnarumma.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN PSG: IL TABELLINO

BAYERN (4-2-3-1): Sommer: Sule, De Ligt, Upamecano, A. Davies; Kimmich, Goretzka; Coman, Musiala, S. Mané; Choupo-Moting. Allenatore: Julian Nagelsmann

PSG (3-5-2): G. Donnarumma; Danilo Pereira, Marquinhos, Sergio Ramos; Mukiele, Vitinha, Verratti, Carlos Soler, Nuno Mendes; Messi, Mbappé. Allenatore: Christophe Galtier











