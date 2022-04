Probabili formazioni Bayern Villarreal/ Quote: Unai Emery si copre?

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN VILLARREAL: CHI SCENDE IN CAMPO?

Le probabili formazioni di Bayern Villarreal ci ricordano che questa sera avrà luogo la partita valida per il ritorno dei quarti di Champions League all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, una sfida più stuzzicante di quanto forse si potesse immaginare, dal momento che i padroni di casa del Bayern dovranno provare a ribaltare l’inattesa sconfitta per 1-0 di sei giorni fa all’andata in Spagna. Ai tedeschi servirà una vittoria con due gol di scarto, oppure vincendo con un solo gol di differenza si andrebbe ai supplementari e poi eventualmente ai calci di rigore.

Il Bayern Monaco, dall’alto dei suoi straordinari numeri stagionali, potrebbe tranquillamente portare a termine questa rimonta, ma dovrà stare molto attento perché il Villarreal è bravissimo a difendersi e colpire di rimessa, come la Juventus ha imparato sulla sua pelle un mese fa. Gli spagnoli hanno l’occasione di compiere un’impresa che passerebbe alla storia e cercheranno di sfruttare questa serenità, perché la pressione sarà tutta sui tedeschi. Ciò premesso, andiamo adesso a scoprire quali siano le ultime notizie circa le probabili formazioni di Bayern Villarreal.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Bayern Villarreal in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Sembrerebbe tutto scontato: il segno 1 è considerato quasi certo e quotato a 1,24, mentre poi si sale a quota 6,50 per il segno X in caso di pareggio e fino a ben 11 volte la posta in palio sul segno 2 se il Villarreal facesse il colpaccio.

PROBABILI FORMAZIONI BAYERN VILLARREAL

LE MOSSE DI NAGELSMANN

Nelle probabili formazioni di Bayern Villarreal, ecco che i padroni di casa tedeschi di mister Julian Nagelsmann andranno a caccia della rimonta schierando naturalmente la loro formazione tipo per una partita da vincere a tutti i costi: il modulo di riferimento sarà il 3-4-2-1 con Neuer naturalmente in porta e davanti a lui la retroguardia a tre formata probabilmente da Pavard, Upamecano e Lucas Hernandez, problemi alla coscia permettendo.

A centrocampo dobbiamo notare che Davies tornerà titolare a sinistra e sarà dunque uno dei due esterni al pari di Coman, che dovrebbe essere titolare a destra, in mezzo invece ci aspettiamo di vedere dal primo minuto Goretzka insieme a Kimmich. Infine un reparto offensivo ‘grandi firme’ nel quale infatti dovremmo vedere Müller e Sané titolari sulla trequarti, naturalmente in appoggio al centravanti Lewandowski.

LE SCELTE DI EMERY

Dopo la grande prova dell’andata, nelle probabili formazioni di Bayern Villarreal l’allenatore spagnolo Unai Emery “oscillerà” tra la formazione che ha già fatto la sorpresa mercoledì scorso, con Danjuma e Gerard Moreno titolari nella coppia d’attacco, e un atteggiamento comprensibilmente più prudente che dovrebbe caratterizzare sotto diversi aspetti il modulo 4-4-2 del Sottomarino Giallo in Germania.

Un compito delicato sarà naturalmente quello affidato al portiere Rulli e davanti a lui ai quattro difensori Foyth (oppure Aurier) a destra, Pau Torres e Albiol centrali, Estupinan a sinistra; quanto al centrocampo, ci aspettiamo un’altra linea a quattro, nella quale potrebbero trovare posto da destra a sinistra Pino, Capoue, Parejo e Trigueros, con Lo Celso e Coquelin alternative sulle fasce.

IL TABELLINO: PROBABILI FORMAZIONI BAYERN VILLARREAL

BAYERN MONACO (3-4-2-1): Neuer; Pavard, Upamecano, Hernandez; Coman, Kimmich, Goretzka, Davies; Müller, Sané; Lewandowski. All. Nagelsmann.

VILLARREAL (4-4-2): Rulli; Foyth, Pau Torres, Albiol, Estupinan; Pino, Capoue, Parejo, Trigueros; Gerard Moreno, Danjuma. All. Emery.

