Probabili formazioni Belgio Canada/ Diretta tv: dove giocherà De Bruyne?

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA: CHI GIOCA DOMANI?

Le probabili formazioni di Belgio Canada ci introducono alla partita che si giocherà domani sera per il gruppo F dei Mondiali 2022, nel quale i Diavoli Rossi del Belgio sono per così dire “all’ultima chiamata” per una generazione che ha certamente fatto ottime cose, ma che non ha ancora vinto nulla e, dopo il terzo posto centrato quattro anni fa in Russia e l’eliminazione ai quarti degli Europei per mano dell’Italia potrebbe avere in Qatar l’ultima occasione per scrivere la storia calcistica del Belgio.

DIRETTA/ Argentina Arabia Saudita video streaming tv: le speranze dell'Albiceleste

Certamente il Belgio è favorito, ma dovrà fare attenzione a un Canada che potrebbe essere una insidiosa outsider, pur non avendo la qualità e l’esperienza degli avversari. Il Canada è comunque un gruppo in crescita e arriva ai Mondiali 2022 con tanto entusiasmo e poco da perdere, sulla strada del Mondiale (parzialmente) casalingo del 2026, nel quale provare ad essere ancora più protagonista. Ora però restiamo sulla stretta attualità, leggendo insieme le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Belgio Canada.

Probabili formazioni Argentina Arabia Saudita/ Quote, presenti Lautaro e Di Maria

DIRETTA BELGIO CANADA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che Belgio Canada sarà visibile per tutti in diretta tv su Rai Uno, essendo la partita di prima serata di domani, alle ore 20.00 italiane. Naturalmente, come per tutti i match dei Mondiali 2022, la diretta streaming video sarà invece garantita tramite il sito Internet oppure l’applicazione di Rai Play.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA

LE MOSSE DI MARTINEZ

Il modulo che Roberto Martinez ha scelto per le probabili formazioni di Belgio Canada e tutti i Mondiali 2022 è il 3-4-3: in difesa si fa ancora affidamento sugli eterni Alderweireld e Vertonghen, mentre a completare la linea a protezione di Courtois dovrebbe essere Theate, che abbiamo visto nella nostra Serie A con la maglia del Bologna. A centrocampo il regista è Witsel, affiancato da Tielemans, mentre i due esterni dovrebbero essere Meunier e Ferreira Carrasco, favorito sull’ex Atalanta Castagne. Resta da definire il tridente offensivo: senza Romelu Lukaku, che non recupera, si apre il ballottaggio Batshuyai-Openda, mentre Eden Hazard nel Belgio resta un giocatore imprescindibile e naturalmente non è in discussione la maglia di De Bruyne, che con i Diavoli Rossi gioca come laterale nel reparto avanzato, ma potrebbe anche arretrare a mezzala, come nel Manchester City.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 22 novembre

LE SCELTE DI HERDMAN

Ecco invece il modulo 4-4-2 per John Herdman nelle probabili formazioni di Belgio Canada: in porta avremo Borjan, davanti a lui Vitoria e Kamal Miller dovrebbero essere i due centrali, mentre la difesa sarebbe completata da Johnston e Alphonso Davies, che però potrebbe giocare anche come laterale di centrocampo; nel caso il posto di terzino sinistro sarebbe di Adekugbe, altrimenti spazio a Hoilett sempre a sinistra nella linea mediana, che contempla invece Buchanan come esterno a destra. In mezzo mancherà Hutchinson, assenza pesante per il Canada; i titolari dovrebbero allora essere Jonathan Osorio e Piette. Davanti è sicura la maglia per David, una delle stelle della squadra; con lui avremo uno tra Larin e Liam Millar, ma questo ballottaggio resta aperto.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA: IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Theate, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. All. Martinez.

CANADA (4-4-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, A. Davies; Buchanan, Fraser, Piette, Hoilett; David, Millar. All. Herdman.











© RIPRODUZIONE RISERVATA