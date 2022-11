Probabili formazioni Belgio Canada/ Quote, Lukaku non recupera (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA: CHI GIOCA AD AL RAYYAN?

Con le probabili formazioni di Belgio Canada parliamo della partita che si gioca alle ore 20:00 di mercoledì 23 novembre: siamo nel gruppo F dei Mondiali 2022, un girone del quale fanno parte anche Marocco e Croazia – che scendono in campo tra poco – e che ci presenta i Diavoli Rossi, all’ultima chiamata con una generazione che in generale ha certamente fatto buone e anche ottime cose, ma che non ha ancora vinto nulla e rischia di doversi accontentare del terzo posto centrato quattro anni fa.

Probabili formazioni Spagna Costa Rica/ Quote: spazio per Ansu Fati?

Oggi peraltro il match si preannuncia poco abbordabile: certamente il Belgio è favorito, ma dovrà fare attenzione a un Canada che certamente non ha la qualità degli avversari, ma è un gruppo in crescita e arriva ai Mondiali 2022 con tanto entusiasmo e soprattutto ben poco da perdere. Ora vedremo quello che succederà in campo; nell’attesa che la partita prenda il via possiamo fare la nostra consueta valutazione sulle scelte che saranno operate dai due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Belgio Canada.

Calendario Mondiali Qatar 2022/ Programma e orari: le partite di oggi, 23 novembre

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Belgio Canada, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Diavoli Rossi vi permetterebbe di guadagnare 1,50 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 4,50 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo delle foglie d’acero, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 6,25 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA

GLI 11 DI MARTINEZ

Il modulo che Roberto Martinez ha scelto per Belgio Canada, e in generale per i Mondiali 2022, è il 3-4-3: in difesa si fa ancora affidamento sugli eterni Alderweireld e Vertonghen, mentre a completare la linea a protezione della certezza Courtois dovrebbe essere Theate, che abbiamo visto nella nostra Serie A con la maglia del Bologna. A centrocampo comanda come sempre Witsel; al suo fianco il prescelto di Martinez è Tielemans che è diventato leader anche nel Leicester, poi i due esterni dovrebbero essere Meunier, forse non esploso come ci si sarebbe attesi, e Ferreira Carrasco che nell’Atletico Madrid ha imparato anche a contenere e che sembra favorito sull’ex Atalanta Castagne. Resta da definire il tridente offensivo: senza Romelu Lukaku, che non recupera, è ballottaggio Batshuyai-Openda, Eden Hazard nel Belgio resta un giocatore imprescindibile e naturalmente non è in discussione la maglia di De Bruyne, che con i Diavoli Rossi gioca appunto come laterale nel reparto avanzato, ma potrebbe benissimo arretrare sulla mezzala come nel Manchester City.

Pronostici Mondiali Qatar 2022/ Quote e previsioni sulle partite (23 novembre)

LE SCELTE DI HERDMAN

Da definire il 4-4-2 di John Herdman per Belgio Canada: in porta avremo Borjan, poi Vitoria e Kamal Miller dovrebbero essere i due centrali e la difesa sarebbe completata da Johnston e Alphonso Davies. Il quale è stato convocato come attaccante, e quindi potrebbe anche andare a giocare se non altro come laterale di centrocampo; nel caso il posto di laterale basso sarebbe di Adekugbe, altrimenti spazio a Hoilett nella linea mediana che contempla anche Buchanan come esterno a destra. In mezzo mancherà Hutchinson, assenza certamente pesante per il Canada; a fare filtro in mezzo allora potrebbe essere Jonathan Osorio con la collaborazione di Piette. Davanti invece è sicura la maglia per David, una delle stelle della squadra; con lui avremo uno tra Larin e Liam Millar, ma anche qui Herdman deve ancora prendere una decisione concreta e potrebbe poi cambiarla per la seconda partita.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CANADA: IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Theate, Alderweireld, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, Ferreira Carrasco; De Bruyne, Batshuayi, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

CANADA (4-4-2): Borjan; Johnston, Vitoria, Miller, A. Davies; Buchanan, Fraser, Piette, Hoilett; David, Millar. Allenatore: John Herdman











© RIPRODUZIONE RISERVATA