Probabili formazioni Belgio Croazia/ Diavoli Rossi, apprensione per De Bruyne

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CROAZIA: CHI GIOCA L’AMICHEVOLE?

L’analisi delle probabili formazioni di Belgio Croazia riguarda una bella amichevole che le due nazionali giocano alle ore 20:45 di domenica 6 giugno, presso lo stadio Re Baldovino di Bruxelles. Dopo aver sfidato la Grecia i Diavoli Rossi alzano idealmente l’asticella: la nazionale di Roberto Martinez è una di quelle che osserveremo con maggiore attenzione agli Europei 2020, perché ha tanto talento ma deve ancora prendersi un grande risultato – è stata comunque terza al Mondiale – anche perché alcuni giocatori sono vicini all’ultima chiamata, e dunque il rischio è di chiudere con rammarico un ottimo ciclo.

La Croazia, che di quella Coppa del Mondo aveva giocato una storica finale, è poi calata e nelle due edizioni di Nations League ha faticato parecchio; sarà ovviamente agli Europei e avrà voglia di riscatto, può sempre stupire anche se forse rispetto a tre anni fa le aspettative sono minori. Aspettiamo comunque che a Bruxelles si giochi, nel frattempo possiamo fare una valutazione sulle scelte da parte dei due Commissari Tecnici, leggendo insieme in maniera più approfondita le probabili formazioni di Belgio Croazia.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO CROAZIA

LE SCELTE DI MARTINEZ

Roberto Martinez dovrebbe affrontare Belgio Croazia con il 3-4-2-1: da valutare ovviamente le scelte sugli uomini, ma possiamo aspettarci Courtois tra i pali con una difesa che davanti a lui sarà composta da Denayer, Vertonghen e Alderweireld, i due esterni che partono dal centrocampo possono essere Meunier e Castagne con Ferreira Carrasco eventualmente utilizzato a partita in corso o magari come esterno offensivo, tenendo conto che De Bruyne si è infortunato nella finale di Champions League e rischia di non giocare nemmeno gli Europei. Tielemans e uno tra Witsel e Wanaken possono giocare invece in mezzo al campo, davanti chiaramente l’attacco reggerà sulle spalle larghe e i gol di Romelu Lukaku con Eden Hazard e Mertens che potrebbero fargli compagnia partendo dalle fasce laterali, ma anche per il giocatore del Napoli bisognerà fare delle valutazioni.

GLI 11 DI DALIC

È un 4-2-3-1 quello di Zlatko Dalic per Belgio Croazia: il portiere sarà Livakovic, il tandem centrale in difesa dovrebbe essere composto da Caleta-Car e Vida senza dimenticarsi del veterano Lovren, che magari inizialmente si potrebbe accomodare in panchina. Vrsaljko, vecchia conoscenza del calcio italiano, sarà il terzino destro con Domagoj Bradaric, fresco campione di Francia con il Lille, che agirà sulla corsia opposta; tanta varietà in mezzo al campo ma puntiamo su Brozovic, uno degli elementi di spicco della nazionale, e magari Badelj in attesa che Kovacic smaltisca le tossine della finale di Champions League. Avremo poi la linea dei trequartisti, sulla quale avanza Modric che in nazionale ricopre spesso questo ruolo; ai suoi lati possono allora giocare Rebic e Perisic – uno dei due dovrebbe partire da destra e sarà verosimilmente il giocatore del Milan – con Kramaric a ricoprire il ruolo di centravanti.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Denayer, Vertonghen, Alderweireld; Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

CROAZIA (4-2-3-1): Livakovic; Vrsaljko, Caleta-Car, Vida, D. Bradaric; Badelj, Brozovic; Rebic, Modric, Perisic; Kramaric. Allenatore: Zlatko Dalic



