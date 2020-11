Probabili formazioni Belgio Inghilterra/ Quote, spazio solo per i big!

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO INGHILTERRA: CHI IN CAMPO PER LA NATIONS LEAGUE?

Sono riflettori puntati sulle probabili formazioni di Belgio e Inghilterra, sfida che si accenderà solo questa sera alle ore 20.45 tra le mura del King Baudouin Stadium di Bruxelles, per la quinta giornata della fase a gruppi della Nations league. Siamo infatti ben curiosi di scoprire quali saranno le mosse di Martinez come di Southgate per questa bollente sfida, dove la Tre leoni si giocherà il tutto per tutto per accedere alla fase finale della manifestazione. Con anche il KO rimediato nella finestra di ottobre contro la Danimarca, la nazionale inglese rischia davvero grosso, con la sola terza posizione nella classifica del gruppo 2: servirà questa sera una prestazione magistrale contro i capolista belgi, dove tutti i big in mano a Southgate dovranno dare il massimo. Non ci attendiamo però nulla di meno dai Diavoli rossi, che pure questa sera potranno affidarsi anche a un gran bomber appena tornato a disposizione dopo l’ultimo infortunio, come Romelu Lukaku. Andiamo allora ad approfondire le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Belgio Inghilterra.

QUOTE E PRONOSTICO

Alla vigilia della sfida per la quinta giornata della Nations league dobbiamo consegnare il favore del pronostico ai padroni di casa, anche se la sfida ci appare davvero molto aperta. La Snai per l’1×2 dell’incontro ha fissato a 2.35 la vittoria del Belgio contro il 3.00 segnato per il successo dell’Inghilterra, mentre il pareggio paga la posta a 3.30.

LE PROBABILI FORMAZIONI BELGIO INGHILTERRA

LE MOSSE DI MARTINEZ

Dopo anche l’ottimo esperimento occorso contro la Svizzera nell’ultima amichevole, per le probabili formazioni di Belgio e Inghilterra, il Ct Martinez dovrebbe affidarsi ancora una volta al 3-4-3, dove però chiaramente ci sarà spazio solo per i titolari più in forma. Ecco che allora tornerà Courtois tra i pali dal primo minuto, mentre di fronte al numero 1 del Real Madrid si collocheranno con la maglia da titolare Alderweireld, Boyata e Vertonghen (anche se dalla panchina Denayer scalpita per un po’ di spazio). A centrocampo il tecnico confermerà ancora Witsel e Tielemans, già titolari contro l’Islanda nell’ultima sfida di Nations League: toccherà e Meunier e Carrasco agire invece dal primo minuto in corsia. In attacco poi, come abbiamo annunciato prima, non mancherà un bomber di spessore come è Romelu Lukaku, recuperato anche dall’ultimo infortunio (per la gioia anche dell’interista Conte): al suo fianco ecco pronti dal primo minuto anche Hazard e il campano Dries Mertens.

LE SCELTE DI SOUTHGATE

Dovrebbe essere invece spazio al 3-4-2-1 per il ct della Tre Leoni Southgate, che pure per le probabili formazioni di Belgio e Inghilterra dovrà affidarsi solo ai suoi titolari più fidati. Ecco che allora questa sera a Bruxelles si farà trovare pronto in prima punta il capitano e miglior marcatore Harry Kane, che pure sarà accompagnato sull’esterno da Mount e Rashford. In mediana troverà spazio dal primo minuto Alexander Arnold, come pure Trippier: Henderson e Rice saranno invece per le prime scelte del ct per il centro del reparto. Saranno infine maglie consegnate anche in difesa: senza James sarà Keane e afre compagnia dal primo minuto e Walker e Coady, con il solito Pickford collocato tra i pali.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Boyata, Vertonghen; Meunier, Witsel, Tielemans, F Carrasco; Mertens, Lukaku, Hazard All. Martinez

INGHILTERRA (3-4-2-1): Pickford; Walker, Coady, Keane; Alexander Arnold, Henderson, Rice, Trippier; Mount, Rashford; H Kane All. Southgate



