Probabili formazioni Belgio Italia/ Diretta tv, Chiesa per una maglia! (Europei 2020)

Le probabili formazioni di Belgio Italia iniziano a presentarci il nostro quarto di finale agli Europei 2020: da Wembley ci spostiamo all’Allianz Arena di Monaco di Baviera, dove alle ore 21:00 di venerdì 2 luglio sfideremo i Diavoli Rossi per un posto in semifinale. Qui parliamo delle scelte che saranno operate dai due CT: per Roberto Mancini adesso aumentano i dubbi perché l’ottavo contro l’Austria ha dato indicazioni ben precise e ci sono anche dei rientri, dunque non sarà semplicissimo schierare il 4-3-3 che si giocherà l’accesso alla semifinale del torneo, perché mai come oggi è vero che gli azzurri hanno titolari aggiunti che potrebbero giocare subito.

Qualche certezza in più ce l’ha forse Roberto Martinez, che però deve fare i conti con la condizione di due stelle: ci sarà presumibilmente la conferma della struttura che ha battuto il Portogallo, ma anche qui potrebbe cambiare qualcosa e non solo forzatamente. Aspettando con grande trepidazione che arrivi venerdì sera, proviamo a valutare davvero quali potrebbero essere gli undici sul terreno di gioco di Monaco per questo intrigante, stellare e delicatissimo quarto degli Europei 2020, leggendo insieme le probabili formazioni di Belgio Italia.

I DUBBI DI MARTINEZ

Nelle probabili formazioni di Belgio Italia Roberto Martinez fa i conti con gli infortuni di De Bruyne e Eden Hazard: quest’ultimo dovrebbe essere regolarmente in campo, per la stella del Manchester City invece è probabile un impiego a partita in corso con Mertens a prenderne il posto sulla corsia destra del tridente, ovviamente il reparto avanzato sarebbe completato da Romelu Lukaku. In difesa il CT dei Diavoli Rossi dovrebbe confermare i tre veterani Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen a protezione di Courtois, un pacchetto di grande esperienza e forza fisica ma che sulla velocità può ovviamente concedere qualcosa; ci sarà poi Meunier sulla corsia destra, con Thorgan Hazard confermato a sinistra soprattutto dopo aver deciso la sfida contro il Portogallo. La zona di campo in cui Martinez ha meno punti di domanda da risolvere è quella di mezzo: qui infatti avremo Witsel in cabina di regia con Tielemans che gli darà una mano, l’alternativa sarebbe Dendoncker che aveva iniziato gli Europei 2020 come titolare, ma solo perché Witsel non era ancora al top della condizione.

LE SCELTE DI MANCINI

Quali sono dunque i dubbi di Mancini nelle probabili formazioni di Belgio Italia? Sostanzialmente due, almeno squisitamente tecnici: Verratti-Locatelli in mezzo e Chiesa-Berardi a destra. Più difficile che Pessina, che pure lo meriterebbe, inizi la partita perché vorrebbe dire rinunciare a Barella o magari a Jorginho (spostando Verratti o Locatelli in cabina di regia), dunque sembra che il ballottaggio sia tra i due di cui sopra mentre nel tridente Berardi, che si è un po’ spento rispetto allo straordinario inizio, potrebbe lasciare il campo a un Chiesa il cui ingresso sabato sera è stato determinante per sbloccare la partita contro l’Austria. Chiellini dovrebbe tornare al centro della difesa per fare coppia con Bonucci, più difficile vedere Florenzi dal primo minuto e allora ci sarà la conferma per Di Lorenzo; in porta chiaramente andrà Gigio Donnarumma, a sinistra agirà Spinazzola con un attacco che sarà completato da Immobile e Lorenzo Insigne, anche se non sarà da sottovalutare la fisicità di Belotti che, almeno nel secondo tempo, sarà pronto a fare a sportellate con i difensori del Belgio.

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Witsel, Tielemans, T. Hazard; Mertens, R. Lukaku, E. Hazard. Allenatore: Roberto Martinez

ITALIA (4-3-3): G. Donnarumma: Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Verratti, Jorginho, Barella; F. Chiesa, Immobile, L. Insigne. Allenatore: Roberto Mancini



