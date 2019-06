Probabili formazioni Belgio Italia Under 21/ Diretta tv: Cutrone con Kean? (Europei)

L’analisi delle probabili formazioni di Belgio Italia Under 21 riguarda la partita che alle ore 21:00 di sabato 22 giugno, presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, vale per la terza e ultima giornata nel gruppo A degli Europei Under 21 2019. Gli azzurrini hanno bisogno di vincere e sperare: dopo aver battuto la Spagna sono caduti a sorpresa contro la Polonia, dunque non sono padroni del loro destino perché un pareggio polacco ci farebbe comunque arrivare secondi, e a quel punto bisognerebbe considerare i risultati negli altri gruppi. Il Belgio, questo è forse l’aspetto positivo per noi, è già eliminato e dunque ha ben poco da chiedere a questa partita, anche se vorrà lasciare il nostro Paese con un risultato positivo; andiamo dunque a vedere in che modo le due nazionali potrebbero disporsi sul terreno di gioco di Reggio Emilia, valutando le scelte dei due Commissari Tecnico nell’analisi approfondita delle probabili formazioni di Belgio Italia Under 21.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO ITALIA UNDER 21

LE SCELTE DI WALEM

E’ da vedere se, per Belgio Italia Under 21, Johan Walem deciderà di dare spazio a chi ha giocato fino a qui o inserirà qualche seconda linea. In attacco per esempio la maglia di Schrijvers è insidiata da Leya Iseka, potrebbe anche cambiare il modulo con due attaccanti e un trequartista a supporto, ovvero uno tra Mbenza, Bastien e Lukebakio che invece con il consueto 4-2-3-1 si disporrebbero a comporre la linea di trequartisti. A supporto di questo reparto offensivo agiranno i due centrali di centrocampo: possibile maglia da titolare per Omeonga che andrebbe a giocare al fianco di Mangala. In difesa invece è ipotizzabile un cambio al centro dello schieramento, dunque Bushiri al posto di Faes; conferma per Bornauw il cui gol contro la Spagna è stato inutile, in porta andrà De Wolf mentre sulle corsie laterali dovrebbe arrivare la spinta di Cools e Cobbaut.

I DUBBI DI DI BIAGIO

Costretto a vincere, Gigi Di Biagio dovrebbe schierare l’Italia Under 21 con l’assetto che ha messo in campo nel secondo tempo contro la Polonia: Cutrone prima punta con Kean largo a sinistra, Federico Chiesa ovviamente confermato come esterno destro. Salgono le quotazioni di Tonali a centrocampo, ma il regista del Brescia parte comunque alle spalle di Mandragora che ancora una volta dovrebbe essere il regista di riferimento con Barella e Lorenzo Pellegrini, dunque almeno la zona mediana per la terza partita su tre dovrebbe rimanere la stessa. Curiosità invece per la difesa: Calabresi potrebbe riprendersi la maglia da titolare che ha lasciato ad Adjapong contro la Polonia, dall’altra parte scalpita Giuseppe Pezzella che come sempre insidia Dimarco mentre Alessandro Bastoni se la deve vedere con Romagna e Bonifazi per il ruolo di centrale al fianco di Gianluca Mancini. In porta andrà Meret, senza sorprese.

IL TABELLINO

BELGIO UNDER 21 (4-2-3-1): 12 De Wolf; 2 Cools, 13 Bushiri, 3 Bornauw, 22 Cobbaut; 14 Omeonga, 23 Mangala; 7 Mbenza, 6 Bastien, 11 Lukebakio; 10 Schrijvers

Allenatore: Johan Walem

ITALIA UNDER 21 (4-3-3): 22 Meret; 2 Calabresi, 13 G. Mancini, 6 A. Bastoni, 12 Dimarco; 18 Barella, 10 Mandragora, 7 Lo. Pellegrini; 14 F. Chiesa, 9 Cutrone, 20 Kean

Allenatore: Luigi Di Biagio



