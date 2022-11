Probabili formazioni Belgio Marocco/ Quote, Trossard è un’opzione (Mondiali 2022)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO MAROCCO: CHI SCENDE IN CAMPO?

Parlando delle probabili formazioni di Belgio Marocco ci avviciniamo alla partita che si gioca alle ore 14:00 di domenica 27 novembre, e vale per la 2^ giornata nel gruppo F dei Mondiali 2022. Esordio positivo per il Belgio, che pur faticando ha battuto il Canada di misura: decisivo anche Courtois che ha parato un rigore sullo 0-0, adesso i Diavoli Rossi vanno alla ricerca di quella vittoria che potrebbe significare qualificazione agli ottavi, aspettando ovviamente il big match contro la Croazia.

Spera anche il Marocco, che proprio contro i balcanici ha ottenuto un pareggio a reti bianche nel quale ha anche avuto le occasioni per vincere; l’ultimo match sarà contro il Canada e dunque c’è la possibilità di prendersi il pass attraverso la differenza reti, da questo punto di vista sarà importante approcciare questo match con la giusta intensità. Aspettando che all’Al Thumama di Doha si giochi, proviamo a fare le nostre considerazioni sulle potenziali scelte da parte dei due CT, leggendo insieme le probabili formazioni di Belgio Marocco.

QUOTE E PRONOSTICO

Leggiamo adesso quali sono le quote ufficiali che l’agenzia Snai ha fornito per Belgio Marocco, partita valida per il gruppo F dei Mondiali 2022. Il segno 1 che identifica la vittoria dei Diavoli Rossi vi permetterebbe di guadagnare 2,00 volte quanto avrete scelto di investire; il pareggio, regolato dal segno X, porta in dote una vincita corrispondente a 3,40 volte l’importo investito mentre il segno 2, sul quale dovrete puntare per il successo dei Leoni dell’Atlante, con questo bookmaker ha un valore che equivale a 3,90 volte la vostra giocata sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO MAROCCO

LE SCELTE DI MARTINEZ

La Croazia aspetta, per Belgio Marocco allora Roberto Martinez potrebbe fare un po’ di turnover rispetto all’esordio. In difesa ci aspettiamo comunque il solito assetto con Dendoncker, Vertonghen e Alderweireld schierati davanti a Courtois, potrebbero cambiare gli esterni con Ferreira Carrasco (ammonito) che potrebbe lasciare spazio a Trossard e la conferma di Castagne a destra, mentre in mezzo il CT dei Diavoli Rossi dovrebbe comunque riproporre sia Witsel che Tielemans, anche perché quest’ultimo ha giocato solo un tempo e il suo sostituto Onana si è anche fatto ammonire. Da valutare invece il reparto avanzato: è difficile pensare che possa riposare uno tra De Bruyne, Eden Hazard e Batshuayi anche perché vincere oggi significherebbe andare subito agli ottavi, comunque sia a scalpitare sono ovviamente Thorgan Hazard e poi i due giovani De Ketelaere e Openda, vedremo però cosa sceglierà di fare il Commissario Tecnico del Belgio.

GLI 11 DI REGRAGOUI

Quasi certamente Walid Regragoui lascerà invariata la sua formazione per Belgio Marocco. Qui, la partita decisiva sarebbe quella contro il Canada e allora Sofyan Amrabat, ammonito contro la Croazia, potrebbe essere l’unico giocatore lasciato in panchina anche se noi puntiamo sulla conferma degli stessi 11. Dentro quindi anche il centrocampista della Fiorentina, che si piazza come schermo davanti alla difesa e viene supportato dalle due mezzali Ounahi e Amallah; in porta vedremo ancora Bounou, davanti a lui Saiss e Aguerd mentre Hakimi giocherà a destra. Dubbio sulla mancina: Mazraoui è uscito acciaccato dalla partita di mercoledì, qualora non dovesse farcela il suo posto lo prenderà Attiyat Allah. Nel tridente offensivo Ziyech e Boufal saranno ancora una volta gli esterni che andranno a supportare la prima punta En Nesyri, nel secondo tempo potrebbe esserci spazio ancora per Sabiri e magari anche per Cheddira.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO MAROCCO: IL TABELLINO

BELGIO (3-4-2-1): Courtois; Dendoncker, Vertonghen, Alderweireld; Castagne, Witsel, Tielemans, Trossard; De Bruyne, E. Hazard; Batshuayi. Allenatore: Roberto Martinez

MAROCCO (4-3-3): Bounou; Hakimi, Saiss, Aguerd, Attiyat Allah; Ounahi, S. Amrabat, Amallah; Ziyech, En Nesyri, Boufal. Allenatore: Walid Regragoui











