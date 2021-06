Probabili formazioni Belgio Portogallo/ Quote, quanti dubbi per i due CT! (Euro 2020)

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO PORTOGALLO: CHI GIOCA A SIVIGLIA?

Le probabili formazioni di Belgio Portogallo ci portano a parlare dell’ottavo di finale degli Europei 2020: si gioca al La Cartuja di Siviglia domenica 27 giugno, alle ore 21:00, ed è una partita affascinante con un incrocio che potrebbe essere una finale anticipata, derivato dal terzo posto dei lusitani nel gruppo F (esattamente come 5 anni fa) con eliminazione evitata grazie a due rigori e gli incroci del calendario. Un Portogallo che si deve ritrovare in fase difensiva; un Portogallo che però davanti ha grande qualità e un Cristiano Ronaldo che continua a fare record, ed è ad un passo dalla storia.

Il Belgio ha chiuso il gruppo B a punteggio pieno, destando un’ottima impressione; parte favorito in questa partita, ma adesso che si gioca in gara secca dovrà dimostrare di poter arrivare fino in fondo riscattando l’edizione 2016, quella in cui erano tanti gli addetti ai lavori a posizionarlo in testa alle previsioni. Ora vedremo quello che succederà in campo a Siviglia, ma mentre aspettiamo che la partita si giochi possiamo provare a fare qualche considerazione sulle scelte che verranno operate dai due Commissari Tecnici, leggendo le probabili formazioni di Belgio Portogallo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per un pronostico su Belgio Portogallo possiamo avvalerci delle quote che sono state emesse dall’agenzia Snai: in questa partita degli Europei 2020 il segno 1 che identifica la vittoria dei Red Devils, formalmente padroni di casa, vale 2,50 volte la somma puntata, mentre per l’eventualità del pareggio (segno X) siamo a una vincita che ammonta a 3,05 volte l’importo investito. L’affermazione dei lusitani, per cui bisognerà puntare sul segno 2, vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 3,00 volte la vostra giocata.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO PORTOGALLO

I DUBBI DI MARTINEZ

Nel 3-4-3 di Roberto Martinez, come vediamo nelle probabili formazioni di Belgio Portogallo, c’è ancora qualche punto di domanda aperto: in particolare la posizione di De Bruyne, che potrebbe fare il centrale a centrocampo ma in questo modo toglierebbe il posto a uno tra Tielemans e Witsel, che sono considerati importanti dal CT. Dunque il gioiello del Manchester City dovrebbe agire come terzo nel tridente offensivo, al fianco di Romelu Lukaku e Mertens che è pronto a tornare titolare; sulla sua corsia, ma partendo dalla linea mediana, ci sarebbe Thorgan Hazard con Meunier o Castagne sull’altro versante. Eden Hazard dunque pare destinato alla panchina, ma anche in questo caso non si può dire; la verità è che Martinez ha davvero tante scelte a disposizione per la sua nazionale, anche in difesa dove a rimanere fuori potrebbe essere Vertonghen, con Alderweireld, Denayer e Boyata che sono dunque i tre favoriti per agire a protezione del portiere Courtois.

LE SCELTE DI SANTOS

Nelle probabili formazioni di Belgio Portogallo, Fernando Santos deve sciogliere i nodi relativi al centrocampo: sono in tanti per tre maglie, ma la sensazione è che il CT dei campioni in carica possa affidarsi all’esperienza di Joao Moutinho, ridare una maglia da titolare a Bruno Fernandes e puntare su Danilo Pereira come perno davanti alla difesa. Per quanto riguarda gli altri due reparti, le scelte dovrebbero essere fatte: avremo dunque Ruben Dias e Pepe a protezione di Rui Patricio, con Nélson Semedo e Raphael Guerreiro che sono sostanzialmente intoccabili sulle corsie laterali esattamente come, e non bisognerebbe nemmeno dirlo, Cristiano Ronaldo che ha già segnato 5 gol in questa edizione degli Europei, e cerca quello che gli permetterebbe di agganciare Ali Daei. L’attaccante della Juventus partirà tecnicamente da sinistra, ma poi lo vedremo spesso al centro per finalizzare; a scambiarsi la posizione con lui sarà soprattutto Diogo Jota, mentre Bernardo Silva attaccherà dalla fascia destra ed è in vantaggio su Rafa Silva.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Denayer, Boyata; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, R. Lukaku, De Bruyne. Allenatore: Roberto Martinez

PORTOGALLO (4-3-3): Rui Patricio; Nélson Semedo, Ruben Dias, Pepe, Raphael Guerreiro; Joao Moutinho, Danilo Pereira, Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo. Allenatore: Fernando Santos



