Probabili formazioni Belgio Russia/ Quote: tridente di lusso per i Diavoli

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO RUSSIA: CHI GIOCA STASERA?

Big-match di prima serata a San Pietroburgo, è fatalmente grande la curiosità attorno alle probabili formazioni di Belgio Russia, che sarà la partita di cartello per la prima giornata del girone B degli Europei 2020. La Russia giocherà in casa, ma il Belgio è sicuramente una delle favorite per la vittoria finale dell’Europeo itinerante slittato di un anno a causa della pandemia di Coronavirus. Il Belgio nel 2021 punta a colmare il vuoto di titoli in bacheca, ci sarà anche l’occasione della Final Four di Uefa Nations League ad ottobre ma naturalmente gli Europei sarebbero un obiettivo molto più goloso per Romelu Lukaku e compagni. La Russia però, a maggior ragione in casa propria, non sarà un ostacolo agevole: ecco perché è stuzzicante curiosare tra le ultime notizie circa le probabili formazioni di Belgio Russia a poche ore dalla partita.

PRONOSTICO E QUOTE

Diamo nel frattempo uno sguardo anche al pronostico su Belgio Russia in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. Ricordiamo che, pur giocando a San Pietroburgo, è formalmente in casa il Belgio: segno 1 quotato a 1,70 e favorito sulla carta, infatti poi si sale a quota 3,55 in caso di pareggio (segno X) e fino a 5,00 volte la posta in palio sul segno 2 se dovesse vincere la Russia.

PROBABILI FORMAZIONI BELGIO RUSSIA

LE MOSSE DI MARTINEZ

Basta dare uno sguardo alle probabili formazioni di Belgio Russia per capire perché i Diavoli Rossi allenati da Roberto Martinez sono attualmente una delle Nazionali più forti al mondo e tra le favorite per Euro 2020. Pur tenendo conto dei problemi fisici di De Bruyne che inducono alla prudenza per non rischiare una delle stelle del Belgio, si può comunque disegnare un formidabile modulo 3-4-3. Nomi di lusso tra i potenziali titolari: innanzitutto Courtois in porta; davanti a lui la retroguardia a tre formata da Alderweireld, Vertonghen e Vermaelen; eccellente il reparto di centrocampo, dove i titolari per i Diavoli Rossi potrebbero infatti essere da destra a sinistra Meunier, i due mediani Tielemans e Witsel ed infine Castagne; infine, ecco un tridente d’attacco che non ha bisogno di presentazioni con Mertens a destra, Lukaku centravanti e Hazard a sinistra.

LE SCELTE DI CHERCHESOV

Sul fronte russo, ecco che il c.t. Stanislav Cherchesov dovrebbe proporre un modulo 4-2-3-1 per quanto riguarda le probabili formazioni di Belgio Russia. Andiamo allora a scoprire quali potrebbero essere i titolari per la difficile sfida d’apertura contro il Belgio, a cominciare dal portiere Shunin; davanti a lui la Russia dovrebbe schierare una difesa a quattro con Karavaev, Semenov, Dzhikia e Kudryashov; in mediana i favoriti per le due maglie a disposizione dal primo minuto sono Zobnin e Ozdoev; infine l’atalantino Miranchuk apre il reparto offensivo che dovrebbe poi vedere anche Golovin e Cheryshev sulla linea della trequarti in appoggio al centravanti, ruolo che dovrebbe essere ricoperto da Dzyuba.

IL TABELLINO

BELGIO (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vertonghen, Vermaelen; Meunier, Tielemans, Witsel, Castagne; Mertens, Lukaku, Hazard. All. Martinez.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Karavaev, Semenov, Dzhikia, Kudryashov; Zobnin, Ozdoev; Miranchuk, Golovin, Cheryshev; Dzyuba. All. Cherchesov.



