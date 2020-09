Probabili formazioni Benevento Inter/ Quote, Inzaghi si affida a Moncini (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER: CHI SCENDE IN CAMPO

Si accenderà questa sera alle ore 18.00 e tra le mura del Ciro Vigorito, la sfida valida come recupero della 1^ giornata di Serie A tra Benevento e Inter: andiamo dunque a scoprirne le probabili formazioni. Siamo infatti oltre modo curiosi intorno alle mosse di Inzaghi e di Conte per questo match: dopo il buon esordio nel primo campionato italiano con la Sampdoria, siamo impazienti di vedere la squadra degli stregoni al banco di prova con la big del campionato, tra le prime indiziate alla vittoria dello scudetto. Pure vi è grande attesa in casa nerazzurra: visto il calendario ben ricco di incontri importanti (domenica ci sarà la Lazio dell’altro fratello Inzaghi), Conte potrebbe approfittare dell’occasione per far vedere qualche nome nuovo nelle probabili formazioni di Benevento Inter, non ultimo ovviamente anche l’ultimo colpo del calciomercato estivo, Arturo Vidal, che finora ha messo nelle gambe appena 15 minuti in campo. Andiamo allora a controllare da vicino quali saranno le scelte dei due allenatori per le probabili formazioni di Benevento Inter.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché si annuncia come match molto brillante, non abbiamo dubbi nel consegnare ai nerazzurri il favore del pronostico. Anche la Snai, per l’1×2 della partita di Serie A ha fissato a 1.35 il successo dell’Inter, contro il più alto 8.00 segnato per il Benevento: il pareggio pagherà la posta a 5.25.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO INTER

LE MOSSE DI INZAGHI

Per il big match al Vigorito, Inzaghi per le probabili formazioni di Benevento Inter non dovrebbe fare a meno del 4-3-3 che ha dato buoni risultati solo pochi giorni fa nella sfida con la Sampdoria. Ecco che allora in attacco dovrebbe dunque esserci di nuovo spazio per Moncini, come pure per Insigne e Sau che potrebbero affiancarlo dal primo minuto: attenzione però a Caprari, sempre pronto dalla panchina. Punto fermo della mediana degli stregoni sarà poi il numero 28 Schiattarella: con lui ecco dal primo minuto Dabo e Ionita, pur con Hetemaj a disposizione dal primo minuto, pronto a prendere il posto dell’ex Fiorentina al bisogno. In difesa pure non vi sono grandi dubbi per il reparto a quattro posto di fronte a Montipò, titolare tra i pali: davanti ecco Caldirola e Glik, mentre toccherà alla coppia formata da Letizia e Maggio agire in corsia.

LE SCELTE DI CONTE

Dovrebbe invece essere il 3-4-1-2 il modulo di riferimento di Antonio Conte per lo schieramento nerazzurro nelle probabili formazioni di Benevento Inter: qui poi potrebbe esseri qualche novità rispetto all’undici che ha ben fatto contro la Fiorentina pochi giorni fa. Già in attacco infatti salgono le quote di Alexis Sanchez per far compagnia a Lukaku dal primo minuto: alle loro spalle ci dovrebbe essere Sensi per la posizione sulla trequarti. In mediana poi come detto, c’è speranza di vedere di nuovo in campo Arturo Vidal, almeno dalla seconda parte della gara: comunque dal primo minuto dovremmo vedere in campo Barella e Brozovic, come anche Young e Hakimi, questi confermati in fascia. E’ poi in difesa che si accende qualche ballottaggio: dopo la squalifica e l’infortunio Conte dovrebbe aver trovato De Vrij dal primo minuto e con lui ci sarà D’Ambrosio, ma è lotta tra Bastoni e Kolarov per l’ultima maglia da titolare.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-3): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola, Maggio; Dabo, Schiattarella, Ionita; Sau, Moncini, R. Insigne. All. F. Inzaghi.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; D’Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Sensi; Lukaku, A. Sanchez. All. Conte.



