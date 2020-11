Probabili formazioni Benevento Juventus/ Diretta tv: Chiesa e Kulusevski insieme?

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS: DIFESA A 4 PER PIRLO?

Con le probabili formazioni di Benevento Juventus parliamo della partita che si gioca sabato 28 novembre, con calcio d’inizio alle ore 18:00 presso lo stadio Vigorito: siamo nella nona giornata della Serie A 2020-2021, e i bianconeri si rituffano nel campionato dopo aver centrato la qualificazione agli ottavi di Champions League, con due giornate di anticipo. Juventus che adesso ha bisogno di recuperare terreno nella classifica del torneo nazionale; la situazione non è certo pesante ma è anche vero che sono troppe le occasioni sprecate fino a questo momento, la trasferta sul campo della neopromossa arriva ad una settimana dalla vittoria contro il Cagliari ma il Benevento ha dimostrato di stare bene, andando a vincere a Firenze e allontanando la zona retrocessione. Sarà dunque interessante scoprire quello che succederà sabato sul terreno di gioco, e a questo proposito possiamo iniziare a fare una rapida valutazione sulle scelte che opereranno i due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni di Benevento Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

LE SCELTE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Benevento Juventus Pippo Inzaghi, un ex di questa partita, ritrova Lapadula e Caprari: entrambi viaggiano verso una maglia con l’ex Milan che si piazzerà davanti a tutti e Caprari che sarà invece uno dei due trequartisti a supporto, con Improta favorito su Sau e Roberto Insigne per completare l’assetto offensivo. A centrocampo, non ce la fa Nicolas Viola che potrebbe essere convocato in extremis ma andrà comunque in panchina (come Iago Falque); sarà quindi Schiattarella ad avere le redini della manovra, ai suoi lati come mezzali dovrebbero operare Ionita e Perparim Hetemaj anche se Andrés Tello può sperare in un posto. Per quanto riguarda la difesa, sembra che Federico Barba abbia scalzato Foulon nel ruolo di terzino sinistro; sull’altro versante il favorito è il veterano Maggio, ovviamente non cambia la coppia centrale formata da Glik (che sente aria di derby) e Caldirola, il portiere sarà Montipò che anche in Serie A sta dimostrando tutte le sue qualità.

I DUBBI DI PIRLO

I dubbi di Andrea Pirlo nelle probabili formazioni di Benevento Juventus riguardano come sempre il modulo: martedì il tecnico bresciano ha optato per la difesa a quattro e potrebbe confermarla, perché c’è un solo centrale di ruolo a disposizione che è De Ligt. Al fianco dell’olandese dunque dovremmo vedere Danilo, con Cuadrado e Alex Sandro sulle corsie; questo però toglierebbe spazio a qualcuno davanti, potremmo avere un assetto con Kulusevski e Federico Chiesa a percorrere le corsie esterne ma ovviamente ci sarebbe un certo sbilanciamento in quelle zone del campo. Possibile allora che si giochi con una mediana a tre che prevede Rabiot e McKennie a supporto di Arthur, con lo svedese alle spalle di Morata e Cristiano Ronaldo; l’alternativa è appunto il 4-4-2 nel quale i titolari nel settore nevralgico sarebbero quasi certamente Rabiot e Arthur. Andrà ancora in panchina Dybala, che non ha sfruttato nel migliore dei modi la fascia di capitano datagli da Pirlo nella partita contro il Ferencvaros.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, F. Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula

A disposizione: Manfredini, P. Gori, G. Letizia, Foulon, Basit, N. Viola, A. Tello, Di Serio, Sau, R. Insigne, Moncini

Allenatore: Filippo Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Volta, Tuia, B. Dabo, Iago Falque

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; Kulusevski, Arthur, Rabiot, F. Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo

A disposizione: Buffon, Pinsoglio, Frabotta, Portanova, Bernardeschi, McKennie, Ramsey, Bentancur, Ramsey, Portanova, Vrioni, Dybala

Allenatore: Andrea Pirlo

Squalificati: –

Indisponibili: Bonucci, Demiral, Chiellini



