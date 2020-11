Probabili formazioni Benevento Juventus/ Quote, Pirlo rinuncia a Cristiano Ronaldo

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS: QUALI SARANNO I TITOLARI?

Sono riflettori puntati sulle mosse di Inzaghi come di Pirlo per le probabili formazioni di Benevento e Juventus, sfida che si accenderà solo oggi, sabato 28 novembre 2020 alle ore 18.00 tra le mura del Ciro VigOrito e in occasione della nona giornata di Serie A. Forti dell’ottimo successo ottenuto contro la Fiorentina solo pochi giorni fa, siamo davvero curiosi di scoprire che cosa potranno fare oggi gli stregoni di Mister Inzaghi: il tecnico giallorosso come i suoi ragazzi appaiono ben pronti a sfidare la campionessa in carica del primo campionato italiano. Certo, sulla carta, il Benevento neopromosso pare chiamato a un’impresa se non impossibile, almeno complicata: pure potremmo attenderci qualche sorpresa. Anche perchè la Juventus non si presenterà in campo al Vigorito certo al top della condizione. Dopo anche le fatiche della Champions league (mercoledì ha affrontato il Ferencvaros, vincendo e assicurandosi il pass per la prossima fase), Pirlo infatti registra nel suo spogliatoio alcune defezioni importanti, cui non sarà sempre facile porre rimedio. Andiamo allora subito a scoprire quali saranno le mosse dei due allenatori per le probabili formazioni di Benevento Juventus.

QUOTE E PRONOSTICO

Benché pure nella nona giornata di Serie A ci aspettiamo grande spettacolo al Vigorito, per il pronostico del big match non facciamo certo fatica a consegnare alla Vecchia Signora il favore al successo. Il portale di scommesse Snai, per l’1×2 della sfida ha fissato a 7.00 il successo del Benevento, mentre la vittoria della Juventus è stata quotata a 1.42: il pareggio ha meritato la quota di 4.75.

LE PROBABLI FORMAZIONI BENEVENTO JUVENTUS

LE MOSSE DI INZAGHI

Per affrontare un gigante come è la Juventus, Inzaghi ha studiato con particolare cura il suo 11: questa sera dunque al Vigorito vedremo un buon 4-3-2-1, pieno di titolari, ma che pur risulterà privo di Viola, Iago Falque, Dabo e Tuia, ancora indisponibili. Pure vediamo che quest’oggi in difesa dovrebbero fare bene gli ambiziosi Glik e Caldirola, posti di fronte al numero 1 Montipò: ad accompagnarli Maggio e Barba collocati in corsia. Andando in avanti ecco che paiono poi maglie consegnate nel centrocampo, dove siederà in cabina di regia Schiattarella, mentre Ionita e Hetemaj saranno le prime scelte per le mezz’ala. In avanti ecco poi l‘ottima chance per Lapadula titolare: con l’ex Milan saranno poi in campo dal primo minuto Caprari e Improta, quest’ultimo in grande vantaggio su Insigne.

LE SCELTE DI PIRLO

Alla vigilia del big match ci appare abbastanza complicato immaginare le mosse di Andrea Pirlo, considerato che il tecnico non ha ancora mostrato preferenza per alcun modulo in particolare, e che alcune probabili assenze lo costringeranno a inventare qualcosa di nuovo. Questo già in difesa: con Chiellini e Demiral indisponibili e Bonucci a rischio, è giallo sul modulo, avendo solo De Ligt come centrale di ruolo. Se il numero 19 verrà recuperato pure il tecnico opterà per un reparto a tre di fronte a Sczcesny, che vedrà oltre a Bonucci anche De Ligt e Alex Sandro. Se così sarà, ecco poi di conseguenza un reparto a 4 in mediana, con Bentancur e Rabiot chiamati al centro e il duo Chiesa-Cuadrado chiamato a intervenire in corsia (sempre che non intervenga dalla panchina Frabotta). Da aggiungere che in attacco oggi mancherà Cristiano Ronaldo, che necessita di riposo: senza il lusitano sarà modulo a due punte con Dybala e Morata titolari, mentre Kulusesvki si schiererà alle loro spalle.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula All. Inzaghi

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; De Ligt, Bonucci, A Sandro; Cuadrado, Rabiot, Bentancur, Chiesa; Kulusevski; Dybala, Morata All. Pirlo.



