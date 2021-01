Probabili formazioni Benevento Milan/ Diretta tv, torna Kjaer in difesa? (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

Con le probabili formazioni di Benevento Milan parliamo della partita che si gioca alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio, valida per la 15^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Dopo la sosta torna in campo la capolista, che è rimasta tale grazie alla vittoria sulla Lazio maturata all’ultimo secondo: un anno solare straordinario quello dei rossoneri, che in campionato sono ancora imbattuti dal post-lockdown in poi e naturalmente sono autorizzati pienamente a parlare di scudetto, avendo bruciato le tappe rispetto a quelle che erano le previsioni. Stefano Pioli dovrà però fare attenzione al Benevento del grande ex Filippo Inzaghi: i sanniti sembrano aver messo il necessario fieno in cascina per guardare tranquillamente alla salvezza, prima della pausa hanno vinto sul campo dell’Udinese e stanno facendo nettamente meglio rispetto alla precedente apparizione in Serie A. Possiamo adesso aspettare che le due squadre scendano in campo, ma a questo proposito è giusto fare un’analisi approfondita su quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori per la sfida del Vigorito, leggendo insieme le probabili formazioni di Benevento Milan.

BENEVENTO MILAN IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Benevento Milan sarà trasmessa in diretta tv sui canali della televisione satellitare, pertanto sarà un’esclusiva riservata a tutti i possessori di un abbonamento; in assenza di un televisore i clienti suddetti potranno seguire questa partita di Serie A anche con il consueto servizio di diretta streaming video, che è reso disponibile senza costi aggiuntivi dalla stessa emittente grazie all’applicazione Sky Go, attivabile su apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

LE SCELTE DI FILIPPO INZAGHI

Pippo Inzaghi affronterà Benevento Milan con il solito albero di Natale, modulo che lo ha visto protagonista come attaccante tra le fila dei rossoneri. Davanti all’ottimo portiere Montipò sarà ancora Tuia a prendere il posto di Caldirola affiancando il veterano Glik, sulle corsie laterali spazio a Gaetano Letizia e Federico Barba, quest’ultimo ormai titolare fisso al posto di Foulon. A centrocampo Nicolas Viola ha a sua volta perso la maglia a causa del lungo infortunio: ormai la cabina di regia è stabilmente affidata a Schiattarella e le due mezzali dovrebbero essere ancora una volta Ionita ed Hetemaj, anche loro giocatori di esperienza. Come prima punta agirà Lapadula, un ex che tutto sommato non aveva fatto male nella sua stagione con il Milan; gli faranno compagnia partendo dalla trequarti Roberto Insigne e Caprari, che partono in vantaggio nei confronti di Sau e Improta mentre Moncini potrebbe fare staffetta con il centravanti nel secondo tempo.

GLI 11 DI PIOLI

Anche Benevento Milan sarà giocata senza Ibrahimovic, e in più Stefano Pioli si trova a fare i conti con la squalifica di Theo Hernández: l’assenza sulla fascia sinistra sarà coperta da Diogo Dalot, dunque a destra rimane titolare Calabria e al centro torna al momento giusto Kjaer, anche se Kalulu ha fatto bene il danese resta il titolare per fare coppia con Alessio Romagnoli (se ce la farà, essendo ancora in dubbio), a protezione di Gigio Donnarumma. Bennacer alza bandiera bianca a centrocampo, pertanto insieme a Kessie – che si rivede dopo la squalifica – giocherà Tonali; davanti a loro la linea della trequarti con Saelemaekers che si è ripreso il posto a scapito di Castillejo, con l’intoccabile Calhanoglu che prima della sosta ha anche trovato il primo gol in questo campionato e con Rebic che, come l’anno scorso quando aveva vissuto uno straordinario girone di ritorno, partirà largo a sinistra (essendo in vantaggio su Hauge) con facoltà di accentrarsi e dare una mano a Rafael Leao, senza Ibra l’unica prima punta a disposizione.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; G. Letizia, Tuia, Glik, F. Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula

A disposizione: Manfredini, P. Gori, Foulon, A. Tello, B. Dabo, Del Pinto, N. Viola, Basit, Di Serio, Improta, Sau, Moncini

Allenatore: Filippo Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Maggio, Volta, Caldirola, Iago Falqué

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, Dalot; Kessie, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao

A disposizione: Tatarusanu, An. Donnarumma, A. Conti, Duarte, Kalulu, Musacchio, Krunic, Castillejo, Brahim Diaz, D. Maldini, Hauge, L. Colombo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: T. Hernández

Indisponibili: Gabbia, Bennacer, Ibrahimovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA