Probabili formazioni Benevento Milan/ Quote, Ibrahimovic ancora out (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN: CHI SCENDE IN CAMPO?

L’analisi delle probabili formazioni di Benevento Milan ci porta a parlare della partita che, alle ore 18:00 di domenica 3 gennaio, si gioca per la 15^ giornata nel campionato di Serie A 2020-2021: un bell’incrocio tra Filippo Inzaghi e la squadra che lo ha reso grande da calciatore, soprattutto un match che i sanniti, lanciati dalla vittoria di Udine e ormai lontani dalla zona retrocessione, affrontano con l’entusiasmo di chi ha saputo sorprendere in questa prima parte della stagione, con un passo che in questo momento significa salvezza senza troppi affanni.

Il Milan chiaramente è favorito, e questo sembra davvero essere il suo anno: dopo aver recuperato pareggi all’ultimo mantenendo l’imbattibilità in campionato, prima della sosta ha battuto la Lazio all’ultima azione confermando la prima posizione in classifica. Stefano Pioli vola più alto di quelle che fossero le previsioni, e questo per lui è un altro test sulla strada che può condurre allo scudetto; vedremo allora quello che succederà al Vigorito, nel frattempo leggiamo insieme le probabili formazioni di Benevento Milan considerando quelle che potrebbero essere le scelte da parte dei due allenatori.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito un pronostico su Benevento Milan, per cui possiamo andare a vedere quali sono le quote del bookmaker: il segno 1 per la vittoria dei padroni di casa vi permetterebbe di guadagnare una somma che ammonta a 5,50 volte quanto puntato, per contro il segno 2 che identifica il successo degli ospiti porta in dote una vincita corrispondente a 1,57 volte quanto messo sul tavolo. Il pareggio, eventualità regolata dal segno X, vale 4,25 volte l’importo che deciderete di investire.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO MILAN

LE SCELTE DI INZAGHI

In Benevento Milan Pippo Inzaghi si affida ai consueti titolari, secondo il 4-3-2-1 che ha ormai adottato come modulo di riferimento: ci sono ancora delle assenze importanti ma sostanzialmente il tecnico dei sanniti può adottare la formazione migliore. Quella cioè con Roberto Insigne e Caprari che accompagnano Lapadula, che oggi sarà impegnato in una partita da ex; a centrocampo invece Schiattarella si è ormai preso il posto che competeva a Nicolas Viola prima dell’infortunio, l’ex di Reggina e Palermo potrebbe rientrare come mezzala ma qui le scelte sembrano essere già improntate su Ionita e Hetemaj. Dunque poche sorprese nei giallorossi che affrontano la capolista in casa; anche per quanto riguarda la difesa, dove l’infortunio di Caldirola ha permesso a Tuia di diventare titolare al fianco di Glik, mentre Federico Barba ha definitivamente scalzato Foulon come terzino sinistro. Gaetano Letizia agirà sull’altro versante, Montipò chiaramente sarà il portiere.

LA FORMAZIONE DI PIOLI

Anche Stefano Pioli, che lo aveva già mostrato l’anno scorso, fa poco turnover affidandosi a una formazione che sia particolarmente affiatata giocando spesso insieme: nel suo 4-2-3-1 dovrà rinunciare ancora una volta a Ibrahimovic, Bennacer e Gabbia, e dunque in difesa se Kjaer non riuscirà ad avere una condizione accettabile sarà ancora il giovane Kalulu a prestare il fianco ad Alessio Romagnoli, con Gigio Donnarumma schierato tra i pali e Calabria terzino destro. A sinistra è squalificato Theo Hernández: Andrea Conti è sempre più lontano dal progetto rossonero pertanto Diogo Dalot sarà il titolare. A centrocampo invece non ci sono dubbi sul fatto che sarà Tonali, già una sorta di titolare aggiunto, a completare la cerniera con Kessié; davanti a loro imprescindibile la maglia per Calhanoglu che sta elevando ancor più il suo rendimento, qualche timida possibilità di partire titolari ce l’hanno sia Brahim Diaz che Hauge ma per il momento i favoriti restano ancora Saelemaekers e Rebic, con Rafael Leao che sarà chiamato a sostituire Ibrahimovic nel ruolo di prima punta.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; G. Letizia, Tuia, Glik, F. Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; R. Insigne, Caprari; Lapadula

A disposizione: Manfredini, P. Gori, Foulon, A. Tello, Basit, Del Pinto, B. Dabo, N. Viola, Improta, Sau, Di Serio, Moncini

Allenatore: Filippo Inzaghi

Squalificati: –

Indisponibili: Maggio, Volta, Caldirola, Iago Falque

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, A. Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Rafael Leao

A disposizione: Tatarusanu, An. Donnarumma, A. Conti, Kalulu, Duarte, Musacchio, Krunic, Castillejo, D. Maldini, B. Diaz, Hauge, L. Colombo

Allenatore: Stefano Pioli

Squalificati: T. Hernández

Indisponibili: Gabbia, Bennacer, Ibrahimovic

© RIPRODUZIONE RISERVATA