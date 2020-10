Probabili formazioni Benevento Napoli/ Quote, Lapadula certezza in attacco (Serie A)

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI

Si accenderà oggi pomeriggio alle ore 15.00 e tra le mura dello Stadio Ciro Vigorito la sfida per la 5^ giornata della Serie A tra Benevento e Napoli: andiamone a scoprire le probabili formazioni. Dopo la dura batosta rimediata contro la Roma solo pochi giorni fa, Inzaghi è impaziente di tornare in campo e riscattarsi, pur contro una big in ottima forma come è la squadra azzurra. Non ci tragga in inganno il KO rimediato solo in settimana contro l’Az Alkmaar nel primo turno di Europa league: nonostante lo scivolone: il Napoli rimane sempre rivale più che mai temibile e anzi la sconfitta avrebbe aver caricato ancor di più l’ambiente partenopeo, dove la voglia di riscatto è altissima. Sarà sicuramente sfida bollente quella che andrà in scena al Vigorito, a cui entrambi gli allenatori si sono preparati con grande cura. Andiamo allora a conoscere le loro scelte per le probabili formazioni di Benevento Napoli.

QUOTE E PRONOSTICO

Per il big match della 5^ giornata di Serie A non abbiamo dubbi nel consegnare il favore del pronostico ai campani, benchè pure la squadra di Inzaghi sia formazione ostica. La Snai per l’1×2 del match ha fissato a 7.75 il successo del Benevento oggi pomeriggio, contro il 1.35 assegnato alla vittoria del Napoli: il pari è stato dato a 5.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO NAPOLI

LE MOSSE DI INZAGHI

Per sfidare una big come è la squadra azzurra, Inzaghi ha subito pronto un buon 4-3-1-2 per le probabili formazioni di Benevento Napoli. Qui vedremo senza dubbio dal primo minuto Lorenzo Montipò tra i pali, come pure il duo centrale in difesa composto da Caldirola e Glik: Maggio e Letizia rimangono le prime scelte del tecnico per le fasce esterne del reparto. Sono poi maglie consegnate in mediana, dove Schiattarella avrà in mano come al solito, le chiavi della cabina di regina; Ionita e Dabo lo accompagneranno come mezzali, anche se forse quest’ultimo potrebbe subire il ballottaggio con Hetemaj. Sicuri infine di una maglia da titolare nel reparto offensivo i soliti Lapadula e Caprari: sull’esterno è però duello tra Insigne e Iago Falque per un posto dal primo minuto.

LE SCELTE DI GATTUSO

Spazio al 4-2-3-1 in casa azzurra per le probabili formazioni di Benevento Napoli, match dove pure dovrebbe fare il suo ritorno in campo da titolare Lorenzo Insigne, dopo i minuti concessi in settimana nella sfida di Europa League. Il capitano dunque dovrebbe prendere il suo posto in attacco, in coppia con Lozano sull’esterno: Mertens e Osimhen completeranno lo schieramento. Andando a ritroso, vediamo che in mediana le maglie da titolari sono già state consegnate a Bakayoko e Fabian Ruiz, ma non mancano valide alternative dalla panchina. Nessuna novità infine in difesa: anche nella 5^ giornata di Serie A Gattuso dovrebbe affidarsi ai soliti Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly e Mario Rui, con Ospina confermato tra i pali.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Maggio, Glik, Caldirola, Letizia; Ionita, Schiattarella, Dabo; Caprari, Insigne; Lapadula All. Inzaghi

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, M Rui; Bakayoko, F Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen All. Gattuso



