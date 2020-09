Probabili formazioni Benevento Reggina/ Attesa per Menez e Lafferty (amichevole)

Nel presentare le probabili formazioni di Benevento Reggina parliamo della partita che le due squadre giocano alle ore 19:00 di sabato 12 settembre, allo stadio Ciro Vigorito. Sono dunque i sanniti che ospitano un’amichevole molto interessante, che mette a confronto la neopromossa in Serie A che ha dominato la scorsa stagione, ottenendo il salto di categoria con sette giornate di anticipo, e gli amaranto che tornano a giocare in Serie B dopo sei anni, al termine di un girone di terza divisione nel quale sono stati capaci di mettere sotto il Bari. Allenatori confermati e progetti che sembrano essere floridi per entrambe, ma chiaramente giocare al livello superiore potrebbe essere complesso e lo sanno bene i campani, che ci erano già stati tre anni fa; ora vediamo comunque in che modo i due allenatori potrebbero disporre le loro squadre sul terreno di gioco e, mentre aspettiamo che la partita abbia inizio, valutiamo nel dettaglio le probabili formazioni di Benevento Reggina.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO REGGINA

LE SCELTE DI INZAGHI

Per Benevento Reggina bisogna innanzitutto pensare al fatto che Filippo Inzaghi potrebbe schierare il 4-2-3-1 o il 4-4-2, perché ha utilizzato soprattutto questi due moduli nella sua corsa verso la Serie A. Proviamo a ipotizzare il primo: davanti al portiere Montipò i due centrali difensivi potrebbero essere Glik, che fa il suo ritorno in Serie A, e Caldirola con Antei prima alternativa, l’esperienza di Maggio a destra e la versatilità di Gaetano Letizia che può agire sull’altro versante, ma deve vincere la concorrenza di Foulon. Al centro del campo dunque da vedere se Nicolas Viola e Del Pinto agiranno come mediani a protezione della trequarti o avendo al fianco due esterni, nel caso si abbasserebbero Improta e Roberto Insigne ma Letizia tornerebbe utile per agire più avanzato. Il trequartista può essere Ionita, colpo dal Cagliari; davanti a lui Lapadula che ha voglia di confermare quanto di buono fatto vedere a Lecce, Iemmello tornato dal prestito a Perugia potrebbe essere più che una riserva.

GLI 11 DI TOSCANO

Mimmo Toscano gioca con la difesa a tre: in porta c’è il classe 2000 Plizzari che torna in Serie B dopo l’esperienza di Livorno, a sua protezione una linea composta da Stavropoulos, Bertoncini e Blondett. Fanno un passo avanti i due laterali, ma sia Loiacono che Liotti dovranno ovviamente dare una mano alla fase difensiva, creando dunque un reparto a cinque quando la squadra non avrà il possesso del pallone. Crisetig dovrebbe essere il creatore della manovra, al suo fianco potrebbe esserci Lund Nielsen che abbiamo già visto nel nostro campionato; la qualità arriva nel reparto offensivo dove Bellomo, trascinatore nel campionato di Serie C, sarà in competizione con il giovane Mastour e dunque Menez dovrebbe essere impiegato da seconda punta, ruotando e muovendosi al fianco di uno tra Lafferty, visto nei nostri campionati con la maglia del Palermo, e German Denis che è stato confermato dagli amaranto.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipò; Maggio, Caldirola, Glik, G. Letizia; N. Viola, Dal Pinto; R. Insigne, Ionita, Improta; Lapadula. Allenatore: Filippo Inzaghi

REGGINA (3-4-1-2): Plizzari; Stavropoulos, Blondett, Bertoncini; Loiacono, Crisetig, Lund Nielsen, Liotti; Bellomo; Menez, Lafferty. Allenatore: Domenico Toscano



