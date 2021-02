Probabili formazioni Benevento Roma/ Diretta tv: molti dubbi in attacco

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ROMA: CHI SCENDE IN CAMPO DOMANI?

Le probabili formazioni di Benevento Roma ci consentono di presentare il posticipo di Serie A, delicata sfida della 23^ giornata che andrà in scena domani sera allo stadio Ciro Vigorito, con una posta in palio importante per la Roma contro una bella realtà come il Benevento, che arriva dal pareggio di Bologna con cui è salito a quota 24 punti in classifica e sicuramente ha avuto molti più giorni per preparare la partita rispetto alla Roma. I giallorossi infatti arrivano dall’impegno di giovedì sera in Europa League, ma in campionato si sono rilanciati al terzo posto con la vittoria di domenica scorsa contro l’Udinese e vogliono confermare un ruolino di marcia praticamente perfetto contro le medio-piccole. Tutto questo premesso, andiamo allora senza indugio ad analizzare le notizie alla vigilia circa le probabili formazioni di Benevento Roma.

BENEVENTO ROMA IN STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

Ricordiamo nel frattempo che la diretta tv di Benevento Roma sarà garantita in esclusiva sui canali di Sky Sport per i propri abbonati, dal momento che si trata di una delle sette partite di questa giornata di Serie A trasmesse dalla televisione satellitare. Gli abbonati Sky avranno di conseguenza a disposizione anche la diretta streaming video tramite il servizio offerto da Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Nelle probabili formazioni di Benevento Roma ecco che Filippo Inzaghi recupera Ionita e Improta dopo la squalifica. I due si candidano entrambi a una maglia da titolare: Ionita infatti potrebbe affiancare Schiattarella e Viola nel centrocampo a tre del Benevento, mentre Improta è una opzione al fianco di Caprari sulla trequarti, alle spalle della prima punta Lapadula, anche se restano valide pure le opzioni Iago Falque e Roberto Insigne, dunque in asttacco ci sono nodi ancora da sciogliere per il mister. Doppio dubbio anche nella difesa a quattro dei campani, dove si segnalano i ballottaggi Barba-Foulon e Tuia-Caldirola, mentre dovrebbero essere ragionevolmente certi del posto dal primo minuto Depaoli e Glik, così come il portiere Montipò fra i pali del Benevento.

LE SCELTE DI FONSECA

Le probabili formazioni di Benevento Roma sul fronte ospite invece ci proporranno il modulo 3-4-2-1 ormai tradizionale per Paulo Fonseca. Bisognerà tenere conto di alcuni ballottaggi e anche del possibile turnover, perché il calendario comincia ad essere davvero fitto di impegni: ad esempio, è ancora da decidere chi sarà tra Dzeko e Boja Mayoral la punta titolare, affiancata da Pellegrini e Mkhitaryan sulla trequarti. Sulle fasce avremo senza dubbio Karsdorp e Spinazzola così come Veretout nel cuore della mediana, ma la maglia al fianco del francese non è ancora assegnata, pur con Villar favorito. Infine in difesa è possibile che si riveda il terzetto formato da Mancini, Cristante e Ibanez, stanti i problemi fisici di Smalling e pure Kumbulla. Infine, in porta Pau Lopez potrebbe essere favorito su Mirante.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Depaoli, Tuia, Glik, Barba; Ionita, Schiattarella, Viola; Improta, Caprari; Lapadula. All. F. Inzaghi.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Cristante, Ibanez; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Pellegrini, Mkhitaryan; Dzeko. All. Fonseca.



