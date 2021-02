Probabili formazioni Benevento Roma/ Quote, emergenza in difesa per Foneca

PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ROMA: CHI IN CAMPO STASERA?

Si accenderà oggi alle ore 20.45 la sfida per la 23^ giornata di Serie A tra Benevento e Roma: andiamo dunque a scoprirne le probabili formazioni. Siamo ben curiosi infatti di analizzare scelte e dubbi dei tecnici e in primis di Mister Fonseca, che pure guarda alla trasferta del Vigorito con una certa apprensione. A Trigoria infatti il numero di assenti e giocatori indisponibili è sempre importante e pure l’ultima sfida di Europa league, occorsa in settimana contro il Braga (pur vinta col risultato di 2-0) ha portato a non pochi strascichi. Sulla carta infatti Ibanez e Cristante potrebbero non essere del match e considerato che pure Kumbulla rimane in forse, vediamo subito che è già allarme rosso per la difesa della Lupa.

Inzaghi invece oggi potrà avere a disposizione un buon numero di giocatori in ottima condizione, visto che pure sono tornati a disposizione, dopo un turno di squalifica scontato contro il Bologna Ionita e Improta: vi è dunque gran ottimismo verso questo appuntamento. Andiamo allora a controllare da vicino le mosse degli allenatori per le probabili formazioni di Benevento e Roma.

QUOTE E PRONOSTICO

Pur considerato il contesto affatto semplice che sta vivendo la Lupa, per la sfida della 23^ giornata di Serie A è sempre ai capitolini che va il favore del pronostico. Venendo alle quote date dalla Snai vediamo che nell’1×2 il successo della Roma è stato dato a 1.55, contro il più elevato 5.25 segnato per la vittoria del Benevento: il pareggio è stato quotato a 4.50.

LE PROBABILI FORMAZIONI BENEVENTO ROMA

LE MOSSE DI INZAGHI

Come abbiamo accennato prima, per le probabili formazioni di Benevento e Roma, Inzaghi ritrova anche alcuni suoi titolari: fissato dunque il classico 4-3-2-1, vediamo che sono davvero pochi i ballottaggi che rimangono oggi aperti. Partendo dalla difesa vediamo che davanti al numero Montipò sarà pure spazio al centro per Glik e Tuia, mentre in corsia si faranno avanti Depaoli e Barba: occhio però a Caldirola che rimane sempre in dubbio per una maglia da titolare. A centrocampo poi posto in cabina di regia sarà riservato per Schiattarella, mentre Viola e Ionita agiranno al suo fianco come mezz’ali. In avanti ecco poi di nuovo titolare sull’esterno Improta (pur in dubbio con Insigne e Iago Falque), in coppia con Caprari: sarà Gianluca Lapadula la prima punta titolare.

LE SCELTE DI FONSECA

Per le probabili formazioni di Benevento Roma Fonseca non dovrebbe discostarsi dal classico 3-4-2-1, anche se non saremmo sorpresi se, visto la grave emergenza in difesa, i lusitano voglia fare ritorno in extremis a un reparto a 4 in difesa. Lo abbiamo detto prima: Ibanez e Cristante paiono acciaccati dopo l’ultimo impegno in Europa league e pure Smalling è assente annunciato, con solo Kumbulla in dubbio per il pieno recupero. Possiamo dunque ipotizzare un reparto a 3 davanti a Pau Lopez, dove pure stanno maglie da titolari per Mancini, come per Fazio (richiamato all’ordine) e Spinazzola (che dunque verrà momentaneamente arretrato). Per la mediana sarebbe dunque spazio per Veretout e Villar, mentre in corsia mancina potremmo rivedere Bruno Peres: dall’altro lato sarà sicuro spazio per Karsdorp. In attacco infine si rinnova il ballottaggio tra Dzeko e Borja Mayoral per la maglia da titolare, con lo spagnolo appena favorito (anche se entrambi sono freschi di gol contro il Braga): Pellegrini e Mkhitaryan completarono il reparto offensivo.

IL TABELLINO

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò; Barba, Glik, Tuia, Depaoli; Viola, Schiattarella, Ionita; Caprari, Improta; Lapadula All. Inzaghi

ROMA (3-4-2-1): P Lopez; Mancini, Fazio, Spinazzola; Karsodrp, Villar, Veretout, B Peres; Pellegrini, Mkhitaryan; Mayoral All. Fonseca



© RIPRODUZIONE RISERVATA